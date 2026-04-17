Mt.MELVIL CEO 山脇愛理、国際広告賞「MAD STARS 2026」Preliminary Juryに選出

マウントメルビル株式会社

ロサンゼルスと東京に拠点を持つクリエイティブプロダクションMt. MELVIL Inc.（本社：Los Angeles, CA／CEO・エグゼクティブプロデューサー：村田未来子、日本支社：東京都渋谷区／CEO・エグゼクティブプロデューサー：山脇愛理）は、山脇愛理が韓国・釜山で開催される国際広告賞「MAD STARS 2026」においてPreliminary Jury（予選審査員）に選出されたことをお知らせいたします。

MAD STARSはアジアを代表する国際広告・クリエイティブフェスティバルのひとつであり、世界各国から応募される作品を対象に革新性、社会性、ブランド価値など多角的な視点から審査が行われます。Preliminary Juryは、世界中から集まる多数の応募作品の第一次審査を担う役割を担います。

山脇はこれまでブランドフィルム、コマーシャル、ドキュメンタリー、音楽映像など幅広い分野で制作を手がけ、企業のストーリーテリングを軸としたブランデッドコンテンツ制作および国際共同制作を推進してきました。今回の選出は、こうしたグローバル制作活動とブランドストーリーテリング領域での取り組みが評価されたものと受け止めております。

Mt.MELVILは今後も、文化や市場を越えて届くストーリーテリングを通じ、国内外のブランドおよびクリエイターの挑戦を支援してまいります。

■ 山脇愛理（Airi Yamawaki）プロフィール

東京を拠点とするプロデューサー。南アフリカおよび英国で育ち、アフリカでキャリアを開始。これまで短編映画、ブランドフィルム、コマーシャル、ドキュメンタリーなど多様な映像制作を手がける。ドキュメンタリー「Finding Satoshi」は国際映画祭で受賞歴を持ち、東レのブランデッドショートフィルム「Straight Path」はBranded Shorts of the Yearを受賞するなど、国際的な評価を得ている。企業のブランドストーリーテリングおよび国際共同制作マネジメントを得意とする。

マウントメルビル株式会社

マウントメルビル株式会社は東京（本社：東京都渋谷区、CEO/エクゼクティブプロデューサー：山脇 愛理）とロサンゼルス（Mt.MELVIL,Inc：Los Angeles, CA、CEO/エクゼクティブプロデューサー：村田未来子）を拠点に、広告やオリジナルコンテンツの制作、戦略まで手がけるクリエイティブプロダクションです。プロジェクトを日本から世界へ、また世界から日本へ広げていくための良きパートナーとして、経験豊かなプロデューサーチームがあらゆる局面でサポートしています。



https://www.mtmelvil.com/