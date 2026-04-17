【愛犬と行く南国の冒険リゾート】傾斜を活かした自然のフィールドで愛犬と過ごす特別な時間を。

リバストン工業株式会社ドッグラン入り口

犬連れ専用のテーマパークEll’s Park 長瀞（エルズパークながとろ）を運営するリバストン工業株式会社（埼玉県深谷市、代表 石川 哲也）は2026年4月18日（土曜日）、日本一映えるドッグパークを目指し大型ドッグランをオープン。

「Ell’s Park 長瀞」はドックラン付きトレーラーハウスや関東最大級のドッグキャンプサイトがあり、ノーリードで愛犬たちが安心して楽しく過ごせる工夫がたくさん設けられている施設です。最近では、めざましテレビやNHKのニュースでも紹介されています。詳細は公式サイト（エルズパーク長瀞で検索）でご覧いただけます。

エルズパーク長瀞のコンセプトとドッグランオープンの背景

ドッグラン全景

Ell’s Park 長瀞は、「限られた時間の中で君にしてあげられること」をコンセプトに、オーナーの石川が愛犬と一緒に旅行に行ける場所はあっても、愛犬を自由にしてあげられる場所は無く、愛犬に我慢させてしまうことが、犬連れ旅行の最大の課題だと思い、飼い主も愛犬も思いきり楽しめる居場所を作りたいという思いから生まれました。そんなEll’s Park 長瀞のドッグランは、「水遊び」「傾斜のあるドッグラン」「天然芝」「プライベートドッグラン」「アクティビティ」「高い柵」など、愛犬家の皆様からの声を聴きながら愛犬が安心して楽しく過ごせるように設計してあります。

4月11日新旧アンバサダー犬とプレオープン開催プレオープンの様子

グランドオープンに先がけ4月11日に、新旧Ell’s Park 長瀞アンバサダー犬を迎え入れてプレオープンを実施いたしました。当日は傾斜のあるドッグランを思いきり走り回ってじゃれあうハスキーたちや、水遊びに夢中なゴールデンレトリーバーたちに飼い主様たちの笑顔がいっぱいでした。中でも普段は聞き分けの良い旧アンバサダー犬のハスキーが、まだ帰りたくない様子でプールから出てこなくなっていたのはとても印象的でした。

スカイランタン

夜にはランタンを飾り幻想的な雰囲気の中お散歩を楽しんでもらいました。※スカイランタンはナイトドッグラン開催時期に不定期で開催予定。

ドッグラン満喫プラン大型ドッグランオープン記念！早得プラン販売開始

大型ドッグランオープンを記念して、早期宿泊予約キャンペーンとして4か月前にご予約のお客様限定のドッグラン利用券付＆愛犬のおやつ付プランの販売を実施します。この機会にぜひ公式ホームページの早得プラン(https://reserve.489ban.net/client/ellspark-nagatoro/0/plan/id/247266/stay?noSearch=1)からお申込みください。

毎月犬種別運動会の開催

毎月同じ犬種同士の交流を目的とした犬種別運動会を開催しています。

最初はうちの子に出来るかなと心配そうに参加された飼い主様もイベントの最後には愛犬たちの「できた！」に出会えてとても楽しそうにしてくれています。

犬種別運動会

看板犬ELLブランドコンセプト｜“限られた時間の中で、君にしてあげられること

“ 愛犬と共に過ごすことができる時間は限られているからこそ、一日一日がかけがえのない時間であり、飼い主として「愛犬のためにできること」は悔いのないようにしてあげたい。"

そんな想いから、Ell’s Parkというブランドは生まれました。

愛犬向けのアパレル・グッズ、キャンプギア等を企画・製造・販売から始まったブランドですが、さらにこのコンセプトを具現化させたテーマパークへと事業を広げることで、さらに愛犬たち・飼い主様たちが愛犬と共に濃密な時間を過ごせる体験価値を提供できるよう考えています。

施設の特徴

犬好きスタッフたちのこだわりが詰まった施設・サービス事業構想から施設創り、提供サービスの内容まで、犬好きのスタッフ達がすべてに携わっています。だからこその発想で、かけがえのない愛犬との時間をより幸せに過ごすための空間やサービスをご用意しています。

併設のドッグカフェ/ 店内愛犬同伴OK

店内犬OK

関東最大級/長瀞の山の緑豊かなロケーション

６００平方メートル のキャンプサイト

トレーラーハウス/全棟プライベートドッグラン

トレーラーハウス

キャンプサイト/全面天然芝のノーリードサイト

ノーリードでキャンプ

施設には宿泊も可能。愛犬との添い寝が可能なベッドルームやサウナ、プロジェクター、など、ご家族で楽しめる設備がたくさん。

トレーラーハウス内観

トレーラーハウス

愛犬と添い寝もできるベッドルーム

ベッド犬OK

サウナ/水風呂

サウナ付きトレーラー

充実したドッグアメニティー

ドッグアメニティー

さらに詳しい施設概要は以下から。

【施設概要】

名称：Ell’s Park 長瀞（エルズパーク長瀞）

場所：埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1715

HP ：https://ellspark-nagatoro.jp/

事業：犬連れ専用テーマパーク

施設：トレーラーハウス、ドッグキャンプサイト、ドッグカフェ、大型ドッグラン等

リバストン工業株式会社 Ell’s Park 長瀞事業部

担当：山口

Eｍail：s.yamaguchi@ells-park.jp