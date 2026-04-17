中小企業経営者のための、学生から選ばれる会社のつくり方セミナーを、2026年5月26日に大阪で開催

株式会社新経営サービス

日本の人事制度コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス 人事戦略研究所（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、「中小企業経営者のための、学生から選ばれる会社のつくり方」を、2026年5月26日（火）13:00～16:00に開催いたします。

https://jinji.jp/seminar/16658/

本セミナーは、中小企業の経営者、経営幹部、人事部門責任者を対象に中小企業が勝ちやすい土俵をどう見つけるかを起点に、学生から選ばれる中小企業の3条件と具体的な実践ノウハウを徹底解説、中小企業経営者が押さえるべき大卒採用の本質をお伝えします。

■ 開催背景

採用は人事任せにしない！

大卒採用に強い経営者が持つべき採用術とは？

「学生からの応募が集まらない」「選考・内定辞退が発生している」。

その原因は、やり方ではなく“戦う土俵”にあるかもしれません。

採用難が続く今、学生から選ばれる会社と選ばれない会社の違いはどこにあるのか。

本セミナーでは、中小企業が勝ちやすい土俵をどう見つけるかを起点に、学生から選ばれる中小企業の3条件と具体的な実践ノウハウを徹底解説。

中小企業経営者が押さえるべき大卒採用の本質をお伝えします。

■□セミナー参加特典□■

日本実業出版社「成功事例でわかる小さな会社の『採用・育成・定着』の教科書」(講師執筆) 書籍進呈

■ 登壇者

講師：大園羅文大園 羅文 （新経営サービス 経営支援部 シニアコンサルタント）

中小企業を対象とした人材採用支援(新卒／中途)、若手の定着・即戦力化支援、人事制度の構築／運用支援に従事。

特に「採用力の強化」を得意テーマとし、中小企業に特化した支援を通じて、欲しい人材を採用できる企業づくりをテーマに掲げている。

「成功事例で分かる 小さな会社の採用・育成・定着の教科書」(日本実業出版社) 著者

講師：長尾拓実長尾 拓実 （新経営サービス 人事戦略研究所 コンサルタント）

前職では、中小企業を中心とした採用支援事業に約３年間従事。企業・求職者双方と接する中で、働き甲斐ある職場の実現において社員一人一人が活きる組織づくりが重要だと実感。この経験を通じて「組織づくりを基軸に中小企業の成長に貢献したい」と想い新経営サービスに入社。課題に対して粘り強く、企業の良さが活きるコンサルティングを心掛け日々活動している。

■ プログラム内容

■ セミナー開催概要 中小企業経営者のための、学生から選ばれる会社のつくり方

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

1.学生から選ばれるための3箇条- 条件１.：中小企業が勝ちやすい土俵で戦っている- 条件２.：学生が知りたい情報を発信している- 条件３.：志望動機は「聞くもの」ではなく「つくるもの」と心得ている2.【条件１.】中小企業が勝ちやすい土俵で戦う- 採用チャネルの特徴を理解し、欲しい人材と出会える土俵を見つける- 処遇ではなく自社独自の企業文化と成長環境で差別化を図る- 知名度ではなく「働きがい」で勝負できる土俵をつくる3.【条件２.】学生が知りたい情報を発信する- 伝えたい魅力＝学生に響く魅力とは限らない- 中小企業を志向する学生が本当に知りたいこと- インターンシップを通じて、自社の魅力を伝える・体感してもらう4.【条件３.】志望動機は「聞く」のではなく「つくる」- 学生の志望度に影響を与える要素- 志望動機を持たない学生の口説き方- AIを使いこなす学生の見極め方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/64_1_349e6025a35935cd82048b5adac640cd.jpg?v=202604171051 ]【大阪開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/64_2_cd9e323b19f9ba88b23b6af489237f9c.jpg?v=202604171051 ]- 2026年03月04日（水） 中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方(https://jinji.jp/seminar/16429/)- 2025年09月10日（水） なぜ、人が採れない・辞めるのか？採用・定着の強化書セミナー【中小企業版】(https://jinji.jp/seminar/14914/)- 人事戦略研究所 公式サイト(https://jinji.jp/)- 過去のセミナー実績(https://jinji.jp/seminar/seminar_past/)- 人事制度構築コンサルティング(https://jinji.jp/hrconsulting/hrsystem/)- 人事制度ノウハウ(https://jinji.jp/knowhow-theme/hrsystem/)

■ 株式会社新経営サービスについて

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ株式会社として設立しました。現在では一部上場企業からスタートアップ企業まで2,000社を超えるお客様に信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/64_3_6d9787a2b6c1cf168bf0faa89dbaccae.jpg?v=202604171051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

上場企業から中小企業まで、累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援。人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

中堅・中小企業を対象に、理論・知識の習得にとどまらず現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開。「経営者大学」（1987年開講）では1,400名超の企業リーダーを育成しています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団。700社を超える企業の経営計画策定を支援し、事業承継後の経営基盤強化や成長サポートを一貫して提供しています。