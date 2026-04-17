韓国スキンケアブランド『numbuzin（ナンバーズイン）』の人気アイテムを実際に体験できる、日本初のオフラインストアが名古屋にオープン

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、2026年4月29日（水）に日本初のオフラインストア「numbuzin mozoワンダーシティ」を名古屋にてオープンいたします。

「numbuzin」は、肌悩みに合わせて番号で選べる韓国スキンケアブランドとして、日本国内でも着実に支持を広げてきました。今回のオフラインストアのオープンを通じて、実際に試して選べる体験を提供する場を本格的に展開していきます。

プレオープンデー

日本初のオフラインストアオープンを記念し、正式オープンに先駆けて2026年4月28日（火）にプレオープンデーを開催いたします。 プレオープンデーでは、ナンバーズインの世界観をいち早く体験いただける特別なコンテンツをご用意しております。

本イベントでは、 日頃よりナンバーズインをご愛用いただいているお客様を特別にご招待し、ブランドの魅力をより身近にご体感いただける機会となっております。

リニューアルされた「3番 ライン」の新商品をはじめ、全ラインの商品を幅広くお試しいただけるほか、ご自身の肌タイプに合わせたスペシャルギフトもお持ち帰りいただけます。

さらに、オフラインストア限定コンテンツとして、韓国で話題を集めている「キーキャップDIY体験」も実施。自分だけの特別なアイテムを作る楽しさもご体感いただけます。

体験後にご自身のSNSにてご投稿いただくことを参加条件としており、ご投稿完了後には、スエードリボンポーチ（M／ピンク）、お好きなトライアルキット（1・5・9番より1点）、キーキャップを特典としてご用意しております。

現在、ナンバーズイン公式SNSにて4/19(日)まで参加者を募集中です。

また、メディア関係者様によるご取材も歓迎しておりますので、ご希望の際は下記までお気軽にご連絡ください。



ブランドの魅力をいち早く体験できるこの機会に、ぜひご参加・ご来場をお待ちしております。

■参加者募集

・ Instagram: https://www.instagram.com/p/DXLD4U9E6R3/?img_index=1

・ X: https://x.com/numbuzin_jp/status/2044573727359484333

■メディアお問い合わせ先

・ mkt_j4pt@benow.co.kr



※コンテンツ参加およびギフトのご提供は当選者様のみ対象となります

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細は公式SNSをご確認ください。

正式オープン

2026年4月29日（水）に正式オープンを迎える本店舗では、ご来店のお客様に向けた特別なプロモーションをご用意しております。

■オープン記念プロモーション*¹

１.ご購入前のすべてのお客様に「3番 ライン」の商品をお試しいただけるブリスターをプレゼント*²

２.税込3,300円以上ご購入でキーキャップDIY体験へのご参加特典

３.税込5,500円以上ご購入で「1番 かけるパントテン酸スキンパウダー」（880円相当）をプレゼント

オンラインで注目を集めてきたナンバーズインのスキンケアを、実際に手に取りながら選べる今回のオフラインストア。ブランドの世界観をより身近に体感できる場として、ぜひこの機会にご来店ください。

■店舗詳細情報

・ 場所：

〒452-0817

愛知県名古屋市西区二方町40

mozoワンダーシティ2階

・ 営業時間：

10:00～21:00

※店舗状況により一部商品のお取り扱いがない場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

*¹ LINE公式アカウントを友だち追加いただいた方が対象となります

*² 一部商品（マスクパック・サンプル類など）を除く

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/