Flora、女性ヘルスケア事業支援サービス「Expert」の専用サイトを公開

Flora株式会社

フェムテック領域のデータ・テクノロジー企業であるFlora株式会社（本社：京都府、代表取締役CEO：クレシェンコ アンナ）は、2026年4月13日に女性の健康データを活用した事業開発・研究開発（R&D）支援サービス「Expert」の専用Webサイトを公開しました。

Expertは、Floraが運営する生理・月経周期管理アプリ「Moonly」（20万DL超）と従業員向け女性健康支援サービス「Wellflow」（100社以上導入）の縦断データ・プラットフォームを企業・研究機関の仮説検証に活用できる、女性ヘルスケアデータ支援サービスです。

サイトURL：https://biz.flora-tech.jp/ja/expert

Expert専用サイト公開の背景

女性ヘルスケア市場は世界規模で拡大を続けており、女性向け製品・サービス開発や職場の女性健康支援に取り組む企業が急増しています。一方、大手メーカーの新規事業・R&D担当者からは「生理周期・ホルモン変動に紐づいた行動データが取れない」「女性ヘルスケア市場に参入したいが、事業参入を判断できる既存データは十分でない」「生理や更年期というデリケートなテーマにおいて、ユーザーへの問いかけ方が分からない」といった課題が繰り返し挙がります。

Floraはすでに20万DLを超えるMoonlyと100社以上に導入されたWellflowを通じて女性の健康縦断データを継続的に蓄積してきた他、調査設計・運用・分析のノウハウを培ってきました。今回の専用サイト公開により、こうした支援内容をより分かりやすく提供し、企業・研究機関の事業開発や研究開発を後押ししてまいります。

Expertのサービス構造：クライアントのフェーズに合わせた4メニュー

Expertは「クライアントが今どこにいるか」に応じた4フェーズの支援メニューを提供します。途中のフェーズからのご支援も可能です。

※クライアント実績：新規事業開発、経営企画、企画開発、研究開発、研究機関などのご担当者様

主な支援実績

「なぜFloraか」--多業界のプロが集まる専門チームが一気通貫で支援

Expertが多くの企業から選ばれる理由は、データだけではありません。

女性ヘルスケア・フェムテック領域は、個人差や生活文脈の影響を強く受けるため、同じデータであっても解釈の仕方によって導き出される示唆が大きく変わる領域です。

そのためFloraでは、調査設計、プロダクト開発、データサイエンス、医療などの専門家で構成されたチームが、課題設定・仮説構築の段階から伴走します。

女性特有の体調や生活文脈に関するデータを多角的に読み解くことで、従来の市場調査では捉えきれなかったインサイトを導き出します。

こうした知見をもとに、事業開発・商品企画・マーケティングの意思決定までを一気通貫で支援します。

株式会社Floraについて

Flora株式会社は、「Empowering women through data」をミッションに、女性の健康データを活用したヘルスケアサービス、事業開発支援、研修コンテンツを行うフェムテック企業です。女性特有の健康課題を科学的に支援し、誰もが自分らしく働ける社会の実現を目指しています。

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

会社ウェブサイト：https://biz.flora-tech.jp/ja

Expert専用サイト：https://biz.flora-tech.jp/ja/expert

お問い合わせ：admin@floramaternity.com