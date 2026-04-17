『In Falsus』デモ版の追加アップデート配信が4月22日に決定！
『In Falsus』は、現代とそう遠くない……けれど遥かに離れた世界で繰り広げられる、嘘と真実に纏わる物語と音楽ゲームが融合した、PC向けの新規リズムゲームタイトルです。
本タイトルのデモ版の追加アップデートが4月22日に配信され、新規のゲームプレイが体験可能となります。
『In Falsus』デモ版 - 追加アップデート内容
現在Steamにて配信中の『In Falsus』デモ版の追加アップデートでは、新規シナリオに加えて、新規楽曲の追加、カード形成及びエンカウントシステムのチュートリアルが実装されます。
新規楽曲の追加
既にデモ版にてプレイ可能な5曲に加えて、下記1曲がプレイアブル楽曲としてデモ版に追加されます；
- “Deep Into The Vibe” by rejection
『In Falsus』の楽曲群は、日本のインディーズ音楽の最前線を担う作曲家たちによる、電子音楽を中心とした複雑で雰囲気豊かなものとなっています。製品版のリリース時には70曲以上が収録され、そのうちの40曲以上が『In Falsus』のために書き下ろされた完全オリジナル楽曲となる予定です。
追加シナリオ
『In Falsus』では、フルボイスの長編ADVシナリオが収録されます。デモ版では、主人公たちの繋がりを描く物語の、序章をお楽しみいただけます。
4月22日のデモ版アップデートと共に、2つの新規シナリオコンテンツが、ボイス付きでプレイ可能となります。
- メイ - 8月27日・金曜日：昼
- アイリス - 8月28日・土曜日：昼
メイ役の春花らん様、アイリス役の藤上あやめ様、ニア役の和泉風花様、のボイス付きシナリオがプレイ可能に。『In Falsus』製品版では、すべてのキャラクターがフルボイスで登場します。
カード形成システム
デモ版のアップデートにより、カード形成システムのチュートリアルが新たにプレイ可能となります。カード形成に加えて、粒子を用いた設計図システムも体験可能です。
『In Falsus』では、シナリオを進めることにより様々なカードの設計図をアンロックでき、これらはリズムゲームプレイにも密接に影響があります。
加えて、『In Falsus』が4月25日開催予定のINDIE Live Expo（インディーライブエキスポ）でも紹介されます！
デモ版の追加コンテンツをぜひお楽しみください。
対応プラットフォーム他
『In Falsus』は2026年、SteamにてWindows向けにリリース予定です。
プラットフォーム：PC (Steam / Windows デジタルダウンロード販売)
対応言語：日本語, 英語, 中国語
公式ウェブサイト：https://infalsus.lowiro.com/
ウィッシュリスト：https://infalsus.com/wishlist
ウェブサイト：https://lowiro.com/
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lowiroについて
lowiroは、2016年に設立された国際的なインディーゲーム制作チームで、そのメンバーは世界各地から集まったメンバーで構成されています。
その第一作である『Arcaea』は、ライブサービス型のリズムゲームとして2017年にリリースされ、革新的なゲーム性と感情に訴えるストーリーによって、高い評価を獲得しました。そしてこの新作『In Falsus』では、『Arcaea』とは異なるジャンルと世界観において、再び魅力的なストーリーテリングと没入感あふれるリズムゲーム体験を提供することを目指しています。
2017年の『Arcaea』リリース以降、献身的なコミュニティとともに、lowiroはチームとしての規模・ビジョンはもちろん、その熱意も着実に成長を遂げてきました。かつてないリズムゲーム体験と、心を震わすような物語の融合を目指し、活動を続けてきた私たちの挑戦は、これからも続いていきます。
そう、新たなフロンティア、まだ見ぬ境地を目指して。