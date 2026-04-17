英国Skyports Drone Serviceと戦略的パートナーシップを締結

イームズロボティクス株式会社

イームズロボティクス株式会社（以下、当社）は、世界有数のドローン運航規模を持つSkyports Drone Services Ltd.（以下、Skyports）と、ドローンエアライン事業の開拓および展開を共同で進める戦略的パートナーシップに関する覚書（MoU）を2026年3月に締結いたしました。

本パートナーシップにより、両社の強みを融合し、日本を起点として東アジア・東南アジアを含むAPAC地域において、ドローンエアライン事業の社会実装と市場創出を加速してまいります。

パートナーシップの概要

・ドローンエアライン事業の市場開拓および展開

・各国当局と連携したルールメイキングおよび法規制対応

・安全かつ持続可能な運航体制の構築

・商用運航の早期実現および事業拡大

当社の「機体開発・型式認証ノウハウ」と、Skyportsの「グローバル運航・安全管理ノウハウ」を組み合わせることで、実用性と安全性を両立した次世代物流インフラの構築を目指します。

左前：イームズロボティクス株式会社 代表取締役社長 曽谷 英司 右前：Skyports Drone Services Ltd. Regulatory and Safety Manager Harry Au 右後：Skyports Drone Services Ltd. Technical Operations Manager Jake Trowbridgeワークショップにおけるデモフライトの様子（福島県南相馬市本社）

背景

日本市場では、労働人口の減少、地方の過疎化、インフラの老朽化といった地域課題に加え、EC需要の拡大による物流負荷の増大が深刻化しています。

これらの課題解決の手段としてドローン活用への期待は年々高まっていますが、物流や広域点検用途においては、飛行方法や空域リスク、安全性の担保、法規制対応などの課題が存在し、本格的な社会実装には至っていないのが現状です。

一方で、グローバル市場では医薬品配送、郵便配送、洋上輸送、フードデリバリーなど、ドローンによる運送事業が着実に拡大しており、日本においても同様の社会実装が求められています。

両社の強み

イームズロボティクス株式会社

当社は、航空法改正（2022年）以降、以下の取り組みを推進してきました。

・E6150TC型の第二種型式認証取得

・E600-100型の第一種型式認証活動

・カテゴリーII飛行（レベル3.5）の実現

・エリア単位でのカテゴリーIII許可承認の取得

・国土交通省や関係機関とのルールメイキング推進

日本における制度対応と機体開発の両面で、先進的な実績を有しています。

Skyports Drone Services Ltd.

Skyportsは、世界16カ国以上でBVLOS（目視外飛行）運航実績を持つドローンエアラインです。

・14,000以上のBVLOS飛行実績

・医療・郵便・海事・インフラ点検など幅広い商用運航

・EASA LUC取得による高度な運航許可体制

・危険物輸送、越境運航、海上運航の実績

ハードウェア、ソフトウェア、規制対応、運航体制を統合し、一連のプロセスを一貫して提供しています。

本提携は、日本市場におけるドローンエアラインの早期社会実装を実現するとともに、APAC地域での市場創出と事業拡大を加速させるものです。

また、国際水準の安全基準および運航モデルの確立、官民連携によるルールメイキングの推進にも寄与します。

両社は「安全性を基盤とした持続可能なドローン運航」という共通理念のもと、連携を強化してまいります。

今後の展望

本連携を通じて、当社はより高性能かつ実用性の高い機体開発を進め、日本市場のみならずグローバル市場においても求められる機体の創出に取り組んでまいります。

Skyports Drone Services Ltd.について

Skyports Drone Servicesは、世界16カ国以上でBVLOS（目視外飛行）の承認実績を持つ、世界をリードするドローンエアラインです 。14,000回を超えるBVLOS飛行実績を有し、飛行距離では世界トップ5に入ります 。

同社は、ハードウェア、ソフトウェア、規制対応、運航体制を統合し、エンドツーエンドの包括的なドローンサービスを提供しています。配送用（最大180kg、最長400km）から監視・点検用まで、多様な用途に対応する機体を保有し、運航現場における継続的な改善活動、安全報告体制のもと、多くの機体メーカー（OEM）と連携しています。

また、EU、米国、英国、シンガポールなどで幅広い規制承認を取得しており、他社を凌ぐ規制対応能力を有しています 。事業は洋上・海事（船舶や海洋施設への物資輸送）、地方・遠隔地（医療品や郵便物の配送）、測量・点検（インフラ設備のデジタル化）、監視（貯水池などの自動モニタリング）の4分野を軸に展開しています 。さらに、安全性と効率性を重視した運用ソフトウェアにより、CO2排出量の削減やコストダウン、インフラ保守の高度化にも貢献しています 。

HP(https://skyportsdroneservices.com/)

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/77579744/admin/feed/posts/)

イームズロボティクス株式会社

本社所在地：福島県南相馬市小高区飯崎字南原65-1

代表取締役社長：曽谷 英司

設立：平成28年3月28日



無人航空機の型式認証に関する開発ノウハウを有し、安全性と法的適合性を備えた機体の提供が可能な国産ドローンメーカー。UAV（ドローン）に加え、陸・海・空のあらゆるシーンで活用可能なUAV／UGV／USVの開発も手がけている。UAV分野では多数の公募事業を受託し、1対多運航（m:N運航）、複数機によるフォーメーション飛行、相互衝突回避、対象物上空の旋回飛行、AIを活用した制御システムなど、高度な自律制御技術を開発。また、非GNSS環境下での自律・分散制御や、耐環境性能に優れたUAVの開発にも取り組んでいる。経済産業省「中小企業イノベーション創出推進事業」においては、これまでの技術を基盤に、第三者上空での飛行が可能なUAVや、長距離飛行を実現するVTOL機の開発を推進。これらの技術により、物流、インフラ点検、災害対応、農業など幅広い分野において包括的なソリューションを提供している。レベル4飛行の解禁を背景に、住宅地を含む広域でのドローン社会実装が進展する中、さまざまな社会課題の解決に貢献し、日本発スタートアップとして新たな可能性を切り拓いている。

HP：https://www.eams-robo.co.jp/





お問い合わせ先

イームズロボティクス株式会社

MAIL：info@eams-robo.co.jp