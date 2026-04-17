フクシマガリレイ｜経済産業省の令和6年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業」に採択-インド市場で業務用冷凍冷蔵機器の生産を本格化し、食の安全とGXを推進

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、このたび、経済産業省の「令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」（大型実証非ASEAN加盟国）の二次公募において、当社の提案事業「インド／日本品質業務用冷凍冷蔵機器の海外生産実証事業」が採択されたことをお知らせいたします。

経済産業省は、本プログラムによって日本企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業を支援することにより、当該地域の市場活性化と日本との経済連携強化を目指しています。

当社は本支援を受け、インドにおいて業務用冷凍冷蔵機器の生産実証を進めます。当社は既にASEAN諸国を中心に海外ビジネスを展開しており、タイで業務用冷凍冷蔵機器の現地生産を行っていますが、今回のインドでの生産実証では、自然冷媒を使用した新規冷凍サイクル構造を採用する計画で、現地生産の難易度がより高い製品といえます。

経済成長が著しいインドでは、国民の所得向上に伴い外食文化が急速に拡大しており、より安全・安心な食への需要が高まっています。一方で、多くの飲食店では不安定な電力供給や高度な衛生管理が課題となっています。

こうした背景のもと、本事業では当社の強みである省エネ技術と高度な衛生管理機能を搭載した飲食店向けの業務用冷凍冷蔵庫を中心に現地生産・供給いたします。日本で培った高品質なものづくりのノウハウを現地に展開することで、インドの飲食業界における食品の鮮度維持、食品ロスの削減、そしてコールドチェーンのカーボンニュートラル化に貢献し、食の安全・安心を根底から支えることを目指します。



本事業であるインドでの生産計画は、当社にとって大規模な先行投資であり、長期的な投資回収期間が見込まれます。この初期投資に伴う財務的負荷に加え、当社初となる冷凍サイクル構造の生産には技術的・商業的なリスクも伴うため、事業化の意思決定においては極めて慎重な判断が求められています。

そこで、日本国政府からの本支援を受けることで、これらのリスクを低減し、実証事業を迅速に推進することが可能となります。この支援により、海外の主要競合企業に先んじて商業化の意思決定をタイムリーに行い、成長市場における日本企業の競争優位性を確保するために不可欠な基盤が確立されます。



採択事業の概要

プロジェクト名 ：インド／日本品質業務用冷凍冷蔵機器の海外生産実証事業

事業分野 ：GX分野

事業類型 ：日本の高度技術海外展開型

事業費総額 ：1,570百万円

補助対象経費総額：1,570百万円

補助金申請額 ： 785百万円

今後の展開

当社は2015年にタイ工場を設立し、ASEAN市場向けの生産・供給拠点として展開してまいりました。さらに2024年には2030年度までの海外中期ビジョン「GALILEI Global Vision 2030」を掲げ、海外事業の成長と投資を加速させています。これに対し、本事業は巨大な人口と成長性を有するインド市場に特化した生産・販売体制を構築する、重要な戦略的新拠点となります。

本事業は2026年中より始動し、2028年頃の工場稼働開始を目指します。インド国内での部品サプライヤーの育成・活用を強力に推進し、日本品質を維持しつつコスト競争力のある量産体制を現地で確立します。多額の投資とそれに伴う事業リスクが想定される中、本補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、当社の強みである高度な省エネ・衛生技術の社会実装を加速させることが可能となります。

今後も事業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、ステークホルダーの皆様の期待に応えるとともに、引き続き、パーパスである「食といのちの未来を拓く」の実現を目指して、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。



◆「令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」(大型実証非ASEAN加盟国）とは

アジア・アフリカを中心としたグローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障の確保及び日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業の実施に必要な費用の一部補助を目的としています。

https://gs-hojo-web-lsna.jp/

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/