【新料金プラン登場】本格パーソナルトレーニングが月額18,200円～。女性専用ジムUNDEUX SUPERBODY、全50店舗でブランド統合による「月額制」を5月開始。

ブランド統合の背景と想い

株式会社フィットクルー

これまで、パーソナルトレーニングは「高価で敷居が高い」「短期間だけ頑張るもの」というイメージが一般的でした。しかし、私たちの信念は「女性の健康と美しさは、家庭や社会を明るく照らす存在である」ということです。 「女性の健康と美で社会を明るくする」という理念をより多くの方へ届けるため、自分自身のケアを「特別なイベント」ではなく、「日常の習慣」にしてほしい。その強い想いから、継続しやすさを追求した「LIFE」の月額制モデルを全店舗に継承・統合いたしました。

新体制における2つの柱

「早く変わりたい」という願いも、「無理なく続けたい」という想いも。どちらも大切にするため、2つのプランをご用意しています。

1. スタンダードプラン(月額制)

ライフスタイルに合わせて無理なく継続できるプラン。月額18,200円(税込)（※1）からという、パーソナルトレーニングを身近にする価格設定を実現しました。

2. コミットプラン(短期集中型)

短期で変化を出せるよう、痩せるための習慣を定着させたい方のための集中型プラン。プロによる徹底したトレーニングと食事指導(毎日の栄養管理と宅配食付き)を提供します。

新料金のご案内

店舗エリアに応じて最適な価格設定を行っておりますが、スタンダードプラン(月2回

等)は、18,200円(税込)～ ご利用いただけます。

※各エリアの具体的な料金表や店舗一覧は、公式サイトをご確認ください。

入会金は別途33,000円(※）を頂戴いたします。

代表取締役社長 鹿島 紘樹 メッセージ

株式会社フィットクルー代表取締役 鹿島紘樹

「私たちは『女性の健康と美で社会を明るくする』という事業理念のもと、お客様の望みを叶えることに真摯に向き合ってきました。今回のブランド統合は、これまで培ってきた指導力とサポート力を、より多くの方に、より続けやすい形で届けていくための大きな一歩です。短期間で身体を変えたいときも、運動を習慣にして健康を維持したいときも、私たちはその挑戦に寄り添い続けます。これからも、単なる運動の場ではなく、健康的に身体を変え、その先の人生まで前向きに豊かにしていける場所を目指してまいります。」

【初回限定】体験トレーニング0円キャンペーンを実施

ブランド統合を記念し、より多くの女性にパーソナルトレーニングの心地よさを知っていただくため、通常5,500円（税込）の体験トレーニングを0円で提供いたします。 ・内容：カウンセリング ＋ 体験トレーニング（50分） ・対象：全50店舗、初めてご利用いただく方

UNDEUX SUPERBODYについて

女性のボディメイクに特化した専門トレーナーが、美容と健康の両面からサポートする女性専用パーソナルジムです。洗練されたパウダールームやアメニティの充実、お子様連れでの来店対応など、忙しい女性が心地よく通い続けられる環境づくりを徹底しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フィットクルー マーケティング・広報部門 担当：鹿島真由美

公式サイト:https://www.diet-undeux.jp/

取材・掲載のお申し込み：mayu@fitcrew.co.jp

※営業目的のご連絡は一切お断りしております。

※ 18,200円について

月額料金について エリアによってスタンダードプランの月額料金が異なります。

グレードA（東京23区中心）： 21,300円（税込）～

グレードB： 20,500円（税込）～

グレードC： 18,900円（税込）～

グレードD： 18,200円（税込）～

本リリースのタイトルおよび本文内の「18,200円」は、グレードDエリアにおける最安料金を基準としています。各エリアの具体的な対象店舗は公式サイトをご確認ください。



※ 入会金について 入会金割引実施しています。コミットプランは入会金33,000円が全額無料。スタンダード4回、8回プランは入会金33,000円を半額で16,500円です。月2回プランは適用外。