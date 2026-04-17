レモンスイーツ専門店【東京レモンチェ】から3種のレモンクリームサンドを詰め合わせたアソートボックスが登場！

株式会社 エーデルワイス

株式会社ジャンディーノが展開する、レモンスイーツ専門店〈東京レモンチェ(https://www.tokyo-lemonche.jp/)〉より、ふわっと軽いパフのような生地にきゅんっと甘酸っぱいクリームをサンドした3種のレモンクリームサンドをアソートした「東京レモンチェ～ふわふわレモンクリームサンドアソート～」が、4月22日(水)より新登場します。

レモンの香りと、口の中でやさしくとけあう心地よい食感にこだわった一番人気の「ふわふわレモンクリームサンド」、いちご果肉とレモンピール入りのリッチないちごクリームをサンドした甘酸っぱい「春色いちごとレモン」、レモンピール入 りの濃厚な抹茶クリームをサンドした「ぼくの抹茶レモン」の3種をアソートしました。贈り物にもおすすめです。

4月22日(水)よりポップアップショップ及び公式オンラインショップ(https://www.giandino.jp/pages/brand-lemonche)にて販売開始いたします。一箱で3種の味わいがお楽しみいただける贅沢なアソートを、ぜひご利用ください。

東京レモンチェ～ふわふわレモンクリームサンドアソート～（9個入）

東京レモンチェ

～ふわふわレモンクリームサンドアソート～（9個入）

【価格】\2,160（本体価格\2,000）

【内容】9個入（ふわふわレモンクリームサンド、春色いちごとレモン、ぼくの抹茶レモン 各3個）

【箱サイズ 】約16.8×29.5×4.8cm

東京レモンチェ～ふわふわレモンクリームサンドアソート～（12個入）

東京レモンチェ

～ふわふわレモンクリームサンドアソート～（12個入）

【価格】\2,808（本体価格\2,600）

【内容】12個入（ふわふわレモンクリームサンド、春色いちごとレモン、ぼくの抹茶レモン 各4個）

【箱サイズ 】約20.3×29.5×4.8cm

【東京レモンチェ】は洋菓子の老舗メーカー・株式会社エーデルワイスが、お土産という市場にもエーデルワイスが作るクオリティの高いお菓子を届けたい！という想いから社内で立ち上げた子会社「株式会社ジャンディーノ」が運営するブランドの一つとして、2018年に誕生しました。「幸せな気持ちを届けるレモンのお菓子」をテーマに、きゅんっと甘酸っぱいレモンのおいしさを生かした、こだわりが詰まったお菓子をお作りしています。

「東京レモンチェ～ふわふわレモンクリームサンド～」は「第88回ジャパン・フード・セレクション食品・飲料部門」において、グランプリを受賞しました。

【公式サイト・オンラインショップ】https://www.giandino.jp/pages/brand-lemonche

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tokyo_lemonche_official/