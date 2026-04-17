【叡啓大学】地方都市が直面する若年層の人口流出問題など様々な地域課題に取り組む課題解決演習（PBL：Project-Based Learning）を実施

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2026年４月21日（火）・24日（金）に地方都市が直面する若年層の人口流出や観光地における環境負荷の増大など様々な地域課題の解決に資する人材育成を目的として、地元企業および自治体と連携した課題解決演習（PBL：Project-Based Learning）テーマ紹介セッションを実施いたします。

本プログラムでは、企業、自治体、NPO、国際機関が実際に直面しているリアルな課題に対して、学生は４名程度のチームを組み、事前学修やグループワーク、現地調査等を通じて本質的な課題を発見し、解決策を検討するプロセスを経験する演習です。１年次、入学してすぐに「ソーシャルシステムデザイン入門」および「課題解決入門」を必修で履修し、自分に足りない知識やスキルを自覚します。２・３年次では、企業などから提供された課題の原因を追究し、解決策の提案までを行う演習に複数回取り組みます。

叡啓大学は、今後も産学官連携を通じて地域の活性化に寄与するとともに、社会に貢献できる人材の育成に取り組んでまいります。ぜひご取材ください。

１ 日程／会場

１.2026年４月21日（火）13:00～17:00 ２.2026年４月24日（金）13:00～17:00

会場：広島県公立大学法人 叡啓大学（〒730-0016 広島市中区幟町１-５）

２ 課題解決演習（PBL）の参加企業

2026年４月21日（火）

株式会社フレスタホールディングス テーマ：学生アルバイトを戦力化するにはどうするか

株式会社enginepot テーマ：広島県の人口流出をとめる

ユニタール広島 テーマ：核兵器のない平和な世界の実現に向けて



2026年４月24日（金）

MCF Electric Drive株式会社 テーマ：モーター技術の価値

株式会社ハグカム テーマ：英語スキルを武器に「場所を選ばない働き方」

廿日市市役所 テーマ：宮島における『ポジティブなゴミ対策』

３ 関連リンク

PBL（課題解決演習）特設サイトhttps://www.eikei.ac.jp/pbl/(https://www.eikei.ac.jp/pbl/)

課題解決演習（PBL）https://eikei.ac.jp/academics/feature/pbl//

地方都市が直面する若年層の人口流出問題など様々な地域課題に取り組む課題解決演習（PBL：Project-Based Learning）を実施 - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/14171/)

【昨年の様子】

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)