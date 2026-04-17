【広島／世羅】チューリップが見ごろを迎えています　チューリップ祭《世羅高原農場》

株式会社 世羅高原農場2026年4月16日撮影

世羅高原農場で開催中の「チューリップ祭」が見ごろを迎えています。段階的に開花するように植栽していますので、見ごろを迎えているエリアとこれから咲いてくるエリアがあります。ご来園のタイミングによって色やエリアに変化がありますので、長く、そして何度もお楽しみいただけます。爽やかな世羅高原で春の彩りを感じてお過ごしください。

2026年4月16日撮影2026年4月16日撮影2026年4月16日撮影2026年4月16日撮影

開花状況は公式サイトやInstagramで更新していますので、ご来園の参考にあわせてご確認ください。

チューリップ祭公式サイト(https://sera.ne.jp/sk/tulip/)

世羅高原農場公式Instagram(https://www.instagram.com/serakogenfarm/)

チューリップ祭

2025年の「チューリップ祭」の様子

冬を越え、65,000平方メートル もの広大な畑一面に75万本のチューリップが咲き、世羅高原に訪れた春を祝福します。世羅高原農場チューリップ祭で心躍る絶景をお楽しみください。

イベント概要

【期間】2026年4月10日（金）～5月6日（水祝）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）