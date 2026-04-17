TableBridge、和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」の台湾進出におけるライセンス契約締結を支援

株式会社オフィスフェリスタ

株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上 隆巳）が運営する海外進出実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」は、和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」を展開する株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市、代表取締役：本田 大輝）と、台湾の現地企業である「Feeling18（18度C巧克力工房）」（本社：台湾南投県）との間における、台湾国内でのライセンス契約締結を支援いたしました。本契約は2026年3月末に完了したことを報告いたします。

■ 契約締結の背景とTableBridgeの役割

「SHOGUN BURGER」は、焼肉店が手がける本気の和牛バーガーとして日本国内で高い人気を誇り、現在は中国やタイなど海外展開を積極的に進めています。今回、新たな市場として台湾への進出を決定するにあたり、TableBridgeはパートナー企業の選定から交渉、契約条項の調整に至るまで、実務全般をワンストップで支援いたしました。

■ 両社の概要

- SHOGUN BURGER（株式会社ガネーシャ）

富山県の老舗焼肉店「焼肉ハウス大将軍」がルーツの和牛バーガー専門店です。黒毛和牛を使用した粗挽きのパティをスマッシュ製法で焼き上げるスタイルが特徴で、日本の食文化を背景とした高品質なバーガーを提供しています。

URL：https://shogun-burger.com/

- Feeling18（18度C巧克力工房）

台湾・南投県に拠点を置く、チョコレートや生食パン、ジェラート等を手がける台湾屈指の人気ブランドです。現地での高い知名度と運営ノウハウを有しており、今回の提携によりSHOGUN BURGERの台湾展開を担います。

URL：https://www.feeling18c.com/

■ TableBridgeの支援体制について

TableBridgeは、日本の外食ブランドに特化した“海外事業の実行部隊”として、最初の一歩からグランドオープンとその先まで伴走します。

今後もSHOGUN BURGERの台湾における店舗展開および運営品質の維持に向けた伴走支援を継続してまいります。

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去に失敗した経験がある」といった悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様。TableBridgeが、貴社のブランドに合わせた最適なグローバル戦略をご提案します。

まずは、現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-21-23-21 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営