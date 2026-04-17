映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告解禁！

株式会社カプコン

全世界でシリーズ累計販売本数5,800万本（※2025年12月末日時点）を超える対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」の新作実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』について、この度、ティザー予告&インターナショナル版ポスターが解禁となりました。

主要キャラクターが一堂に会したアートがこちら！

また、圧倒的熱量を凝縮したティザー予告映像も公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S7rZ-fEhQSY ]

こちらがインターナショナル版ティザーポスターとなります。

さらに、日本語吹替キャストが一部解禁！

リュウ役に高橋広樹、ケン役に岸祐二、春麗役に折笠富美子、ガイル役に安元洋貴、キャミィ役に沢城みゆき、バイソン役に鶴岡聡が、ゲーム「ストリートファイター」シリーズから続投し、原作の魂を受け継ぎながら、日本語ならではの熱量を吹き込みます。

本作の製作は、『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そして本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行います。

映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は10月16日（金）より全世界同時公開！

作品概要

■STORY：

舞台は1993年。かつて、共に天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント(世界格闘王決定戦)”の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界最高峰の頂上決戦だ。

大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち”ストリートファイター“と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる・・・

リュウとケンが過去に葬り去ったはずの究極の悪夢が再び蘇る。この絶体絶命の敵を前に、二人は力を合わせ、その拳で運命を変えることができるのか？

■監督：キタオ・サクライ

■製作総指揮：Ｊ・Ｊ・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘

■製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール

■出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア

■日本語吹替版キャスト：高橋広樹／岸祐二／折笠富美子／安元洋貴／沢城みゆき／鶴岡聡／チョー

■原題：Street Fighter

■配給：東和ピクチャーズ・東宝

■コピーライト：(C)2026 Capcom and Legendary. All Rights Reserved.

■公式サイト URL︓http://streetfighter-the-movie.jp/

■公式Xアカウント：https://x.com/SF_movie_JP

『ストリートファイター6』について

【商品概要】

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/contents/y12-fe_nsw2/

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA

■コピーライト：(C)CAPCOM