【同朋大学】SST(社会生活スキルトレーニング)開催のお知らせ

学校法人同朋学園

SST（社会生活スキルトレーニング）をご存じですか？

SSTとは、自分の思いを相手にわかりやすく伝え、より良い反応につながるコミュニケーションのコツを身につけるトレーニングです。

本講座では、講師のアドバイスを受けながら、日常のちょっとした困りごとをテーマに、参加者同士で共有し、励まし合いながら解決に向けて取り組みます。

参加費は無料、どなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽に体験してみてください。

日時：4月22日(水) 11:00～12:00

会場：同朋大学 博聞館 H102教室(1F)

参加費：無料

講師：同朋大学 社会福祉学部 吉田みゆき特任教授

予約不要で、当日参加も可能です。

吉田みゆき教授は、精神障害者リハビリテーションを専門に研究を行っています。精神障害があっても、その人らしく人生を過ごすためにどのようなお手伝いが必要なのか、実践を研究につなげています。特にSST（Social Skills Training）を得意としています。

本学では、精神保健福祉士の資格取得を目指すための講義を中心に担当しています。

◆社会福祉学科社会福祉専攻の学び

福祉の専門ノウハウと人間力で、人と社会を支えていく。

生きていることをみんなが実感できる社会を創る

少子高齢化など、さまざまな生活課題がある現代日本。

これからの時代は福祉の専門知識や技術と、人々の気持ちに共感できる「人間力」が求められます。

社会福祉専攻の各コースでは、現場での実習やフィールドワークを通じて実践力を養い、社会福祉を取り巻く多様な課題の解決に取り組む、理想的な社会づくりの担い手を目指します。

４月より開催される2026年度オープンキャンパスでは、そんな同朋大学の魅力を、直接受験生の方々に紹介する場を作っています。

＜４月25日（土）オープンキャンパスイベント開催！＞

URL：https://www.doho.ac.jp/opencampus/20260425oc/

＜同朋大学について＞

【名称】同朋大学

【学長】福田 琢

【所在地】名古屋市中村区稲葉地町7-1

【URL】https://www.doho.ac.jp/

【学部】社会福祉学部 社会福祉学科（心理学専攻・社会福祉専攻・子ども学専攻）

文学部（人文学科・仏教学科）

【大学院】人間学研究科