さが産業ミライ創造ベースStartup Launch事業化補助金の募集を開始します。

公益財団法人佐賀県産業振興機構

１ 目的と概要

RYO-FU BASE（公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース）は、革新的な技術やビジネスで今までになかった新たな市場を創出し、短期間で飛躍的な成長を遂げる可能性がある佐賀県内の有望スタートアップや第二創業等に対し、事業化にむけた第一歩となる、プロトタイプ開発や実証事業の実施などを支援し、ベンチャーキャピタルなどからの資金調達が可能な事業への成長を後押しすることを目的に本補助金の募集を開始します。

２ 補助対象者

この補助金の補助対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

（１）佐賀県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する法人、又は佐賀県内に住民票の住所地及び主たる事業所を有する個人であること。

（２）補助金の交付を受けた後、3年以上継続して佐賀県内に登記簿上の本店及び主たる事業所 を設置し、事業を続ける意向がある者。

（３）過去に「さが産業ミライ創造ベースStartup Launch事業化補助金」、「佐賀県Startup Launch事業化補助金」又は「佐賀県やわらかBiz創出事業」による補助金の交付を受けた者でないこと。

※詳細については募集要領を参照。

３ 補助対象事業

補助金を交付する対象事業は、以下のすべての項目に該当する事業とします。

（１）補助期間終了後もビジネスベースでの展開を前提とすること。

（２）ベンチャーキャピタルや銀行等の金融機関からの成長資金の調達に馴染む事業計画であること。

（３）補助事業の実施期間中、RYO-FU BASEの職員及びコンシェルジュなどによる指導・助言を受け入れて継続的なブラッシュアップを試みる意思を有する事業であること。

４ 補助金の補助率及び補助限度額

補助率：補助対象経費の10分の10以内

補助限度額：500万円

５ 募集期間

令和８年４月１７日（金曜日）～令和８年５月２２日（金曜日）12時00分必着

（メール等電子での申込）

６ 令和8年度予算額及び採択予定件数

予算額：1,500千円

採択件数：３件程度

７ 応募に必要な書類

応募書類については、以下のとおりです。

提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。

＜必要書類＞

（１）応募書類鑑文（※RYO-FU BASE HPからダウンロードいただけます）

（２）応募者の概要（※RYO-FU BASE HPからダウンロードいただけます）

（３）事業計画書（※RYO-FU BASE HPからダウンロードいただけます）

（４）会社概要の分かるパンフレット等

８ 採択について

審査会にて、プレゼンテーション審査を行い選考します。なお、応募多数の場合は、事前に書類選考を行う場合もあります。

※審査基準等は募集要項をご確認ください。

９ 制度の詳細等

制度の詳細（補助対象経費や審査等）や申請手続き等については、添付の募集要領、交付要綱をよくご確認のうえ、ご応募ください。

RYO-FU BASE HPはこちら(https://ryofubase.jp/news/1116/) (https://ryofubase.jp/news/1116/)

チラシはこちら(https://ryofubase.jp/cms/wp-content/uploads/2026/04/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf)