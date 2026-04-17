スタイル・エッジYouTube法律バラエティ『イギアリ ！コレって私が悪いんですか？』配信開始から約2ヶ月でチャンネル登録者数1万人を突破

株式会社スタイル・エッジ

株式会社スタイル・エッジ（本社：東京都新宿区、代表取締役：島田雄左）がプロデュースするYouTubeチャンネル『イギアリ ！コレって私が悪いんですか？』は、2026年2月14日の配信開始から約2ヶ月でチャンネル登録者数1万人を突破しました。

本チャンネルは、SNSでの誹謗中傷、離婚や相続に関するトラブル、不当解雇やハラスメントなど、現代社会において多くの人が直面しうる法律問題をテーマに、現役弁護士が判例や実例をもとに解説する“法律バラエティ”です。難解で敬遠されがちな法律の話題を、MC・パネラーとの掛け合いやバラエティ要素を交えながらわかりやすく届けることで、視聴者が「自分ごと」として学べる番組づくりを目指しています。



今回の登録者数1万人突破は、チャンネルとしての成長に加え、日常生活に密接した法律情報への関心の高まりを示すひとつの結果であると受け止めています。

■ 視聴者から寄せられた声（YouTubeコメント欄より）



「勉強になった ！MC気張らずがんばって♪♪」

── @Yuko-d1q（情報商材詐欺回 コメント欄）



「役に立つ情報ばかり」

── @NishinSoba（コメント欄）

他にも「自分にも起こりうるトラブルだと気づいた」「弁護士の解説でスッキリした」など、法律の知識が視聴者にとって身近で実用的な情報として届いていることがうかがえる反響が寄せられています。

■ 代表コメント（株式会社スタイル・エッジ 代表取締役社長 島田雄左）

弁護士広告のあり方が問われている昨今、私たちには正面から向き合う責任があると感じています。法律は、知っているだけで自分や家族を守れる力になります。しかし多くの方がその存在すら知らないまま、損をしたり、泣き寝入りをしている現実があります。

視聴者の方から「役に立つ情報ばかり」「勉強になった」という声をいただき、その思いが届いていることを、心から嬉しく思っています。登録者1万人という節目を、通過点として。これからも誠実に、情報を届けてまいります。また、出演いただいているMC・パネラーの皆様、そして弁護士の先生方のご協力があってこそのチャンネルです。改めて、心より感謝申し上げます。

■ なぜ支持されるのか-3つの理由



１. 身近なテーマ



SNS誹謗中傷、離婚、不当解雇、詐欺、契約トラブルなど、「明日は我が身」と感じられるテーマを扱うことで、視聴者が高い当事者意識を持ちやすい構成となっています。

２. 法律をわかりやすく伝える番組構成



重くなりがちな法律の話題を、タレントによる率直なトークやバラエティ要素を交えて紹介することで、視聴者が抵抗感なく学べる内容となっています。



３. 現役弁護士による信頼性の高い解説



現役弁護士4名が、実際の判例や事例をもとに解説。インターネット上の断片的な情報では得にくい、専門家ならではの視点と整理された知識を届けています。

■ 番組概要

番組名：イギアリ！コレって私が悪いんですか？

配信開始：2026年2月14日（土）

放送日時：毎週土曜日 19:00～（約25分）

MC・パネラー：タイムマシーン3号、みなみかわ、岡田紗佳、風吹ケイ、アレン様など

出演弁護士：西川研一、正木絢生、西田千晃、樋口卓也

番組URL：https://www.youtube.com/@igiari-styleedge

■ 株式会社スタイル・エッジについて

会社名：株式会社スタイル・エッジ

所在地：東京都新宿区

設立：2008年

事業内容：プロフェッショナルの総合支援事業

URL：https://styleedge.co.jp/

プレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/47209

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社スタイル・エッジ 広報担当：小林

TEL：03-5361-7457

E-mail：m.kobayashi@styleedge.co.jp