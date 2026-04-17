TVアニメ『進撃の巨人』を、ファッションとして再編集。
株式会社グッドスピード(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)が展開するグラフィックTシャツブラ
ンド「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」は、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボレーションによるグラフィックTシャツコレクションを発表いたします。
本コレクションは、公式オンラインストア限定での展開となり、2026年4月17日（金）より通常販売を開始いたします。
“進撃の巨人”の世界観を、ファッションへ
圧倒的なスケールと緊張感で世界中を魅了してきたTVアニメ『進撃の巨人』。
その象徴的なビジュアルやキャラクターの存在感を、GOOD ROCK SPEEDのフィルターを通して再構築しました。
単なるグラフィックではなく、カルチャーとしての熱量をそのまま纏うような一枚へ。
“作品を着る”という体験を、現代のスタイルとして提案します。
ヴィンテージ×現代シルエット
ボディには90年代のヴィンテージTシャツをベースにした仕様を採用。
- シングルステッチ
- ワイドな身幅
- コンパクトな着丈
当時の空気感を残しながら、現代のスタイリングにフィットするシルエットへアップデート。
ストリートからモードまで、幅広いスタイルに対応する一枚に仕上げています。
ラインナップ（全6型）
本コレクションでは、作品を象徴するモチーフを軸に全6型を展開。
それぞれのキャラクターや巨人が持つ個性と迫力を、グラフィックとして大胆に表現しています。
エレン
リヴァイ
無垢の巨人
進撃の巨人
鎧の巨人
女型の巨人
【詳細】
- アイテム：Tシャツ（全6型）
- 価格：各 \8,800（税込）
- サイズ：M / L / XL
- 販売：公式オンラインストア限定
- 販売開始日：2026年4月17日（金）
また、本コレクションの下げ札は、すべてステッカー仕様。
作品の象徴的なグラフィックを落とし込み、手元に残したくなる仕様に仕上げています。
【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】
「進撃の巨人」商品一覧
https://goodspeed-store.com/collections/attack-on-titan
「進撃の巨人」特集ページ
https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260417_attack-on-titan
ブランドについて
GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）
GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）は、
時代をつくったポップカルチャーを“着る”グラフィックTシャツブランド。
音楽や映画、アイコンなど、カルチャーの象徴をモチーフに、
“いまの気分で着られる”一枚をかたちにしています。
公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/
Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/
会社概要
- 名称:株式会社グッドスピード
- 所在地:東京都渋谷区恵比寿南
- ホームページ: http://www.goodspeedinc.com
本件および会社に関するお問い合わせ
株式会社グッドスピード
メールアドレス：any-questions@goodspeedinc.com