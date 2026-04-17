TVアニメ『進撃の巨人』を、ファッションとして再編集。

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株式会社グッドスピード




株式会社グッドスピード(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)が展開するグラフィックTシャツブラ


ンド「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」は、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボレーションによるグラフィックTシャツコレクションを発表いたします。


本コレクションは、公式オンラインストア限定での展開となり、2026年4月17日（金）より通常販売を開始いたします。



“進撃の巨人”の世界観を、ファッションへ


圧倒的なスケールと緊張感で世界中を魅了してきたTVアニメ『進撃の巨人』。


その象徴的なビジュアルやキャラクターの存在感を、GOOD ROCK SPEEDのフィルターを通して再構築しました。



単なるグラフィックではなく、カルチャーとしての熱量をそのまま纏うような一枚へ。


“作品を着る”という体験を、現代のスタイルとして提案します。


ヴィンテージ×現代シルエット


ボディには90年代のヴィンテージTシャツをベースにした仕様を採用。


- シングルステッチ
- ワイドな身幅
- コンパクトな着丈

当時の空気感を残しながら、現代のスタイリングにフィットするシルエットへアップデート。


ストリートからモードまで、幅広いスタイルに対応する一枚に仕上げています。


ラインナップ（全6型）


本コレクションでは、作品を象徴するモチーフを軸に全6型を展開。


それぞれのキャラクターや巨人が持つ個性と迫力を、グラフィックとして大胆に表現しています。


エレン



リヴァイ



無垢の巨人



進撃の巨人



鎧の巨人



女型の巨人



【詳細】


- アイテム：Tシャツ（全6型）
- 価格：各 \8,800（税込）
- サイズ：M / L / XL
- 販売：公式オンラインストア限定
- 販売開始日：2026年4月17日（金）



























また、本コレクションの下げ札は、すべてステッカー仕様。



作品の象徴的なグラフィックを落とし込み、手元に残したくなる仕様に仕上げています。





【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】


「進撃の巨人」商品一覧


https://goodspeed-store.com/collections/attack-on-titan


「進撃の巨人」特集ページ


https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260417_attack-on-titan


ブランドについて



GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）

GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）は、


時代をつくったポップカルチャーを“着る”グラフィックTシャツブランド。


音楽や映画、アイコンなど、カルチャーの象徴をモチーフに、


“いまの気分で着られる”一枚をかたちにしています。


公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/


Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/





会社概要

- 名称:株式会社グッドスピード


- 所在地:東京都渋谷区恵比寿南


- ホームページ: http://www.goodspeedinc.com


本件および会社に関するお問い合わせ


株式会社グッドスピード


メールアドレス：any-questions@goodspeedinc.com