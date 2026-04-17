TVアニメ『進撃の巨人』を、ファッションとして再編集。

株式会社グッドスピード

株式会社グッドスピード(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)が展開するグラフィックTシャツブラ

ンド「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」は、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボレーションによるグラフィックTシャツコレクションを発表いたします。

本コレクションは、公式オンラインストア限定での展開となり、2026年4月17日（金）より通常販売を開始いたします。

“進撃の巨人”の世界観を、ファッションへ

圧倒的なスケールと緊張感で世界中を魅了してきたTVアニメ『進撃の巨人』。

その象徴的なビジュアルやキャラクターの存在感を、GOOD ROCK SPEEDのフィルターを通して再構築しました。

単なるグラフィックではなく、カルチャーとしての熱量をそのまま纏うような一枚へ。

“作品を着る”という体験を、現代のスタイルとして提案します。

ヴィンテージ×現代シルエット

ボディには90年代のヴィンテージTシャツをベースにした仕様を採用。

- シングルステッチ- ワイドな身幅- コンパクトな着丈

当時の空気感を残しながら、現代のスタイリングにフィットするシルエットへアップデート。

ストリートからモードまで、幅広いスタイルに対応する一枚に仕上げています。

ラインナップ（全6型）

本コレクションでは、作品を象徴するモチーフを軸に全6型を展開。

それぞれのキャラクターや巨人が持つ個性と迫力を、グラフィックとして大胆に表現しています。

【詳細】

エレンリヴァイ無垢の巨人進撃の巨人鎧の巨人女型の巨人- アイテム：Tシャツ（全6型）- 価格：各 \8,800（税込）- サイズ：M / L / XL- 販売：公式オンラインストア限定- 販売開始日：2026年4月17日（金）

また、本コレクションの下げ札は、すべてステッカー仕様。

作品の象徴的なグラフィックを落とし込み、手元に残したくなる仕様に仕上げています。



【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】

「進撃の巨人」商品一覧

https://goodspeed-store.com/collections/attack-on-titan

「進撃の巨人」特集ページ

https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260417_attack-on-titan

ブランドについて

GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）

GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）は、

時代をつくったポップカルチャーを“着る”グラフィックTシャツブランド。

音楽や映画、アイコンなど、カルチャーの象徴をモチーフに、

“いまの気分で着られる”一枚をかたちにしています。

公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/

Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/

会社概要

- 名称:株式会社グッドスピード

- 所在地:東京都渋谷区恵比寿南

- ホームページ: http://www.goodspeedinc.com

本件および会社に関するお問い合わせ

株式会社グッドスピード

メールアドレス：any-questions@goodspeedinc.com