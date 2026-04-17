CIMAデビュー29周年記念大会、指定席・立見席ともに完売！怪我からの復帰を果たすCIMA選手、ファンへ感謝を込めたサイン色紙プレゼントキャンペーンも実施！

株式会社ペイメントフォー

本大会は、長年プロレス界を牽引してきたCIMA選手のデビュー29周年を記念した特別大会として企画され、発表直後からファンの間で大きな話題を呼んでおりました。

チケットは販売開始と同時にアクセスが集中し、瞬く間に完売。指定席・立見席ともにソールドアウトとなり、CIMA選手の圧倒的な存在感と、本大会への期待の高さが改めて証明されました。

今回はそんなCIMA選手の直筆サイン色紙を3名様にプレゼントいたします！！

【期間】

2026年4月11日(土)～4月22日(水)23:59

【キャンペーン応募方法】

１．@supercima1115と@ticketpay_infoをフォロー

２．キャンペーンの元ポストをリポストで応募完了

https://x.com/ticketpay_info/status/2042790549665780126?s=20

※「チケットペイ」にて「CIMAデビュー29周年大会 2つの太陽」の大会チケットを購入された方が対象です（抽選後、チケット予約番号を確認させていただきます）。

※キャンペーン応募規約をご確認のうえ、ご応募ください

https://x.com/ticketpay_info/status/2016376661433102350?s=20

＜大会概要＞

CIMAデビュー29周年大会 2つの太陽

会場）東京・新宿FACE

日時）開場18:00 開始19:00

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61017

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73