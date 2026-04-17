第７４回 港まつり花火大会を開催いたします

和歌山市

長年にわたり夏の風物詩として親しまれている港まつり花火大会について、昨年度に引き続きドローンショーを開催するとともに、協賛企業の皆様に向けた自社PRの機会の充実を図ってまいります。またそれに伴い、個人協賛金および企業協賛金を募集いたします。

【港まつり花火大会 概要】

名 称 令和8年度 第74回港まつり花火大会

日 時 令和8年7月25日（土） 荒天の場合は中止、順延はございません

20時00分から20時50分まで予定

場 所 和歌山港 中ふ頭 万トンバース（住所：和歌山市西浜）

連絡先 港まつり実行委員会（事務局：和歌山市商工振興課） TEL：073-435-1041

和歌山市役所 商工振興課 TEL：073-435-1233 FAX：073-435-1256

【個人協賛金】

事前受付：5月7日（木）から7月10日（金）まで

（商工振興課で直接申込の場合は、7月23日（木）まで）

当日受付：本部にて現金払い

協賛特典：個人協賛エリアへの招待券を贈呈

協賛金 ：1口3,000円

申込方法

【1】支所・連絡所、サービスセンターにある申込書から申込み

【2】商工振興課で直接申込み

【3】港まつりホームページから申込み

【企業協賛金】

協賛特典：協賛プランにより折込チラシやうちわ、港まつりホームページに

企業名や企業ロゴを掲載、企業協賛席への招待券を贈呈

【寄付金】

募金箱の設置

市役所本庁舎1階及び10階に1尺玉の募金箱を設置します。

（5月7日（木）から7月24日（金）までの平日午前9時～午後5時）