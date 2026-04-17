異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より人気タイトルの紙コミックスが本日、4月17日（金）発売！紙でも電子でも豪華フェアを開催中！

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より人気タイトルの「紙コミックス」を4月17日（金）に発売いたします。

あわせて、「comicスピラ」紙コミックス刊行1周年を記念した特別フェアを開催いたします。

また同日、これまでの少女作品に加え、新たに少年作品の紙コミックスを刊行いたします。

描き下ろしコースターやカラーイラストカード、限定ペーパーなど「書店購入特典」も充実しており、リアル書店・電子書店の両方でお楽しみいただける豪華フェアとなっています。

■スピラコミックス ＜少女作品＞新刊情報

『完璧な(元)王太子妃は継母だってお手のもの！（１巻）』

漫画：北乃式／原作：晴日青

息子にキュン！夫にムカッ！？凸凹家族のハートフルラブコメディ！

次期王太子妃として周囲の期待を一身に背負い、人生のすべてを捧げてきたルスティア。

しかしある日、王太子の浮気が発覚。張りつめていた努力と我慢の糸はぷつりと切れ、自ら婚約破棄を言い渡す。

ようやく自由の身となったのも束の間、王命で新たに舞い込んできた縁談は、人間不信で氷のように冷酷な公爵・イリオスとの結婚だった。さらに後継ぎとして迎えられた5歳の元孤児・アルノと共に暮らすことになり…！？

突然の結婚、突然の母親業（？）。一転してお飾り妻 ＆ 新米ママとなったルスティアは叫ぶ。「さすがに急展開すぎるわよ！」

運命に翻弄されるルスティアだったが、王室仕込みの処世術で訳アリ公爵家を改革していく――！

本体価格：720円(税抜)

『完璧な(元)王太子妃は継母だってお手のもの！』の本編をチラ見せ。『偽物だと敵国に追放されましたが、どうやら本物の聖女は私のようです。（１巻）』

漫画：オト有記／原作：瑪々子

氷の聖女と呼ばれた少女が追放先の敵国で花開く、ファンタジックシンデレラストーリー！

無表情なことで “氷の聖女” と呼ばれるアマリリスは、婚約者のシュヴァール王国王太子と義妹に偽物の聖女だと仕立て上げられ、敵国であるライズ王国に追放されてしまう。そんなアマリリスの危機を救ったのは、ライズ王国一の天才魔術師と名高いヴィクターだった。ヴィクターの圧倒的な力を目の当たりにしたアマリリスは、彼の弟子になることを決意。ヴィクターの元で修業を積み、温かく優しい毎日を過ごす中、アマリリスの祖国が不穏な動きを見せ始め――…？

本体価格：720円(税抜)

『偽物だと敵国に追放されましたが、どうやら本物の聖女は私のようです。』の本編をチラ見せ。『不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない（２巻）』

漫画：市川ショウ／原作：夢魔子／キャラクター原案：よしざわ未菜子

幼馴染みから逃げたい不遇令嬢と初恋を拗らせた執着令息の愛が重いすれ違いラブロマンス

「ずっと スノウとの時間が続くのだと思ってた」

スノウと過ごした一夜が明け、彼への恋心を自覚したリーゼロッテ。

告白の返事ができないまま、彼と淫らで曖昧な関係を続けていた。

スノウへ気持ちを伝えるべく誘ったデートで甘く幸福なひと時を過ごすふたり。

しかし、そんな幸せが崩れるのは一瞬で――。

“スノウとフロストが同一人物”

残酷な真実が導くふたりの運命は―…？

新たな場所で恋を知った不遇令嬢と幼馴染みを離したくない執着令息の愛が重いすれ違いラブロマンス第2巻！

本体価格：720円(税抜)

『不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない（２巻）』の本編をチラ見せ。『侯爵令嬢リディアの美しき決断～裏切られたのでこちらから婚約破棄させていただきます～（３巻）』

漫画：きよせ／原作：綺咲潔

シリーズ累計350万DL突破！幼馴染み王太子様からの一途な愛

大ヒット作品、大きく動き出す第３巻！！

ついにアーネストの想いを知ったリディアは、これまで胸に秘めてきた自分の恋心と向き合う覚悟を固める。

彼と結ばれるため、サラ王女に立ち向かうリディアだったが、そこで思いもよらぬ真実が明らかになり…?

そして二人の知らぬところでは、国の未来を左右する計画が動き始めていた――…。

本体価格：720円(税抜)

■スピラコミックス ＜少女作品＞書店フェア＆購入特典情報

『侯爵令嬢リディアの美しき決断～裏切られたのでこちらから婚約破棄させていただきます～（３巻）』の本編をチラ見せ。スピラ紙コミックス １周年記念フェア開催

「comicスピラ」少女作品の紙コミックスは刊行１周年を迎えました。

１周年を記念して、新刊・既刊を含む対象作品を1冊ご購入毎に、「描き下ろしコースター」をプレゼントいたします。

人気作品のヒーローが勢ぞろい！

バラの花を一輪ずつ持ってお祝いします。

概要はスピラ公式HPをご確認ください。

https://spira.jp/news/5644/

※なくなり次第、配布終了となります。

『不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない（２巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」をプレゼントいたします。

・とらのあな限定イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012782294/

※なくなり次第、配布終了となります。

『偽物だと敵国に追放されましたが、どうやら本物の聖女は私のようです。（１巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」をプレゼントいたします。

・とらのあな限定イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012782295/

※なくなり次第、配布終了となります。

■スピラコミックス ＜少年作品＞新刊情報

4月17日（金）より、「comicスピラ」では少女作品に加え、少年作品の紙コミックスを新たに刊行しました。人気作品２タイトルの第１巻・第２巻を同時発売いたします。

『修羅幼女の英雄譚～半端者と言われた傭兵、幼女に転生して成り上がる～（１-２巻）』

漫画：むらたん／原作：沙城 流

「修羅」と呼ばれた傭兵は、再び『英雄』を目指して成り上がるー!

「もしも二度目の人生があれば、今度こそ『英雄』になれるのではないか？」『英雄』になるため、六十余年の歳月を鍛錬に捧げた老兵ソルフォート・エヌマ。彼は才能がない凡人だったが、決して諦めることなく夢を追い続けていた。ある日、ソルフォートは憧れの『英雄』と対峙するも、放った剣は届かずに報われない最期を遂げた…はずだったのだが、目を覚ますとソルフォートは幼女に転生していて──！？前世で叶わなかった夢を再び目指し、ソルと名を改めた彼女(彼)の英雄譚が今始まる！

本体価格：720円(税抜)

『修羅幼女の英雄譚～半端者と言われた傭兵、幼女に転生して成り上がる～（１-２巻）』の本編をチラ見せ。『錬金術師の辺境再生スローライフ～S級パーティーで孤立した少女をかばったら追放されたので、一緒に幸せに暮らします～（１-２巻）』

漫画：弥永扇／原作：三月菫

S級パーティーを追放された錬金術師が辺境で始めるスローライフ生活！！

「テメェも追放だ！」

この世界で忌み嫌われる『赤い瞳』を持つクールな少女をかばい、一緒にSランクパーティを追放されてしまった錬金術師ニコ・フラメル。追放された二人は新たにパーティを組んで、辺境の街の小さなアトリエで二人暮らしをすることに…！？自分の能力に無自覚な心優しい錬金術師とクーデレ少女の、のんびり幸せなスローライフ生活が始まる――

本体価格：720円(税抜)

■スピラコミックス ＜少年作品＞書店購入特典情報

『錬金術師の辺境再生スローライフ～S級パーティーで孤立した少女をかばったら追放されたので、一緒に幸せに暮らします～』の本編をチラ見せ。『修羅幼女の英雄譚～半端者と言われた傭兵、幼女に転生して成り上がる～（１-２巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「1・2巻共通ペーパー」をプレゼントいたします。

※なくなり次第、配布終了となります。

『錬金術師の辺境再生スローライフ～S級パーティーで孤立した少女をかばったら追放されたので、一緒に幸せに暮らします～（１-２巻）』の購入特典

対象作品をお買い上げの方に「1・2巻共通ペーパー」をプレゼントいたします。

※なくなり次第、配布終了となります。

■電子書店フェア情報

紙コミックスの発売を記念して、電子書店では無料や割引などのお得なフェアを実施しています。

・実施内容：『侯爵令嬢リディアの美しき決断』ほか、単行本新刊の配信

・実施期間：2026年４月17日（金）～５月６日（水）

・実施書店：コミックシーモア ほか電子書店

※施策内容は実施書店により異なります。

・実施内容：修羅幼女の英雄譚＆追放されたダンジョン配信者、《マッピング》スキルで最強パーティーを目指します 単行本配信記念

・実施期間：2026年４月22日（水）～５月５日（火）

・実施書店：コミックシーモア ほか電子書店

※施策内容は実施書店により異なります。

紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやくお楽しみいただけます。

・完璧な(元)王太子妃は継母だってお手のもの！

https://www.cmoa.jp/title/346437/

・偽物だと敵国に追放されましたが、どうやら本物の聖女は私のようです。

https://www.cmoa.jp/title/348779/

・不遇な令嬢はエリート魔術師の重すぎる愛に気がつかない

https://www.cmoa.jp/title/323023/

・侯爵令嬢リディアの美しき決断～裏切られたのでこちらから婚約破棄させていただきます～

https://www.cmoa.jp/title/292742/

・修羅幼女の英雄譚～半端者と言われた傭兵、幼女に転生して成り上がる～

https://www.cmoa.jp/title/307627/

・錬金術師の辺境再生スローライフ～S級パーティーで孤立した少女をかばったら追放されたので、一緒に幸せに暮らします～

https://www.cmoa.jp/title/291468/

■秋葉原オノデンMXビジョンにてスペシャル記念ムービーを放映！

秋葉原オノデンMXビジョン写真イメージ

「comicスピラ」紙コミックス発売を記念して、東京・秋葉原の大型街頭ビジョン「秋葉原オノデンMXビジョン」にて、スペシャル記念ムービー（15秒版）を放映いたします。

ファンギルド公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/@funguild.channel)やTikTok(https://www.tiktok.com/@funguild_press)でも公開中です！

・掲出媒体：秋葉原オノデンMXビジョン

・掲出場所：秋葉原オノデン本館ビル（東京都千代田区外神田1-2-7）

・掲出期間：2026年4月17日 (金) ～ 4月30日 (木)

※ビル関係者へのお問い合わせはご遠慮ください。

■異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」について

今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に。

「comicスピラ」は、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジーを取り揃えたレーベルです。現実に疲れた時の逃避先になれるような、読み終わった後に少し前向きになれる作品を提供していきます。

「スピラ」公式HP：https://spira.jp/

「スピラ」編集部公式X（旧Twitter）：@FG_spira(https://x.com/FG_spira)

「novelスピラ」も好評発売中！

姉妹レーベル「novel スピラ」も好評発売中！新刊は偶数月17日ごろ発売予定です。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ファンギルド 広報担当

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5階

TEL：050-3823-2233 FAX：03-3226-8190

E-mail：press@funguild.jp

URL：https://funguild.jp/

ファンギルドでは一緒に働く仲間（GUILD）を募集中！

詳しくはこちらから▼

求人情報：https://public.n-ats.hrmos.co/funguild/jobs

公式X：https://x.com/funguild_press