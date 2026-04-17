【MUCHA (ミュシャ)】香りで涼む夏のフレグランス「フローズンアロマティック」のアイスボディミストが2026年4月17日(金)に発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤 広幸)が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA(ミュシャ)」は、夏の暑さを心地よくリフレッシュする冷感ボディミスト『アイスボディミスト フローズンアロマティック』を、2026年4月17日（金）よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

冷たさを感じる精油由来のフローズンアロマティックの香りに、メントールのひんやりとした冷感を重ねたボディミスト。ひと吹きで肌にすっと広がる清涼感が、外出前や移動の合間、汗ばむ瞬間にも心地よいリフレッシュ感をもたらします。ミストタイプで手が届きにくい部分にも使いやすく、暑い季節の外出やレジャーシーンにも適したアイテムです。

■製品概要

アイスボディミスト フローズンアロマティック 50mL \4,620(税込)

冷たさを感じる精油由来のフローズンアロマティックの香りに、メントールのひんやりとした冷感を重ねたボディミスト。ひと吹きで肌にすっと広がる清涼感が、外出前や移動の合間、汗ばむ瞬間にも心地よいリフレッシュ感をもたらします。ミスト状のスプレータイプで、手が届きにくい部分にも手軽に使用できるアイテムです。

全成分

エタノール、メントール、香料、ザクロ果実エキス、トウキンセンカ花エキス、3-O-エチルアスコルビン酸、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド、PPG-2-デセス-7、PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、水、BG、ペンチレングリコール、安息香酸デナトニウム

POINT

☑夏の肌を整える美容成分

ザクロ果実エキス、トウキンセンカ花エキスなどの保湿成分を配合。エアコンや紫外線、発汗による乾燥から肌を守り、ビタミンC誘導体（3-O-エチルアスコルビン酸）が肌を健やかに整えます。

☑夏の外出シーンにも適した設計

虫が嫌がるといわれている(コウスイガヤ油、ユーカリ葉油、レモングラス葉油など)精油を配合し、フェスやアウトドアなどのシーンでも快適に使用できます。

☑ミュシャのアートを纏うデザイン

盛夏に咲く百合を纏った女性を描いた作品「装飾人物像 PL.9（1905）」のアートを採用。涼やかな佇まいが、夏の空気に溶け込むような清涼感を演出します。

☑6つのフリー処方

防腐剤フリー／パラベンフリー／法定色素フリー／紫外線吸収剤フリー／鉱物油フリー／シリコンフリー

☑持ち運びしやすいサイズ

通勤や外出時にも携帯しやすく、ひと吹きで移動時間も快適に過ごせます。

■ FRAGRANCE

FROZEN AROMATIC

〈ベルガモット / シダーウッド/ カモミール〉

爽やかな甘さとハーブのナチュラルな清涼感が漂う、夏にぴったりの香り。

ベルガモットの爽やかな甘さにカモミールのやさしいハーブ感が重なる清涼感のある香り。

シダーウッドの落ち着いたウッディノートが奥行きを添え、すっきりとした中にも穏やかな余韻を残します。

・販売について

4月17日（金）MUCHA全店舗、オンラインストアにて発売

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

■“アイスボディミスト”商品サイト

https://alphonsemucha.jp/Page/LP/2026/0417_mist/?plan=MC260417mist

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

本リリース内容ご掲載に関してのお願い

本プレスリリースにて使用している画像を転載いただく場合は、下記クレジットの表記をお願いいたします。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

(C)Mucha Trust 2026

ブランドオフィシャルメディア

ブランドサイト

https://alphonsemucha.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/mucha.jp_official/

公式X（旧：Twitter）

https://x.com/_AlphonseMucha

公式LINEアカウント

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=769sfrtn