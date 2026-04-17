『名探偵コナン 怪盗キッドセレクション 月下の予告状』オーディオブック配信開始！

株式会社小学館

小学生～中学生を対象にした、小学館の児童文庫レーベル『小学館ジュニア文庫』。この度、『小学館ジュニア文庫』より刊行されている 「名探偵コナン」シリーズのオーディオブック化が決定しました。 オーディオブックとは、本を目で読むのではなく、耳で聴いて読む、新感覚の読書体験です。

今回、シリーズのオーディオブック第1弾として、『名探偵コナン 怪盗キッドセレクション 月下の予告状（イリュージョン）』が2026年4月17日（金）より配信スタートします！

以降、過去の「名探偵コナン」シリーズも続々配信予定です。お楽しみに！

【書誌情報】

小学館ジュニア文庫

『名探偵コナン 怪盗キッドセレクション 月下の予告状（イリュージョン）』

著／酒井匙

原作・イラスト／青山剛昌

ナレーター／森千晃、金光宣明

【内容紹介】

怪盗キッドだけを集めたスペシャル小説！

鮮やかなるマジックで「平成のルパン」「月下の奇術師」など、数多くの名を持つ怪盗キッド。ビッグジュエルを手に入れるため、今宵も鈴木財閥に予告状が届いた。キッドキラーのコナンが待つなか、現れたキッドは悠々と空中を歩き出し、大胆不敵に群衆の目を欺き、華麗に宝石を盗み出すが――。鈴木園子の恋人にして「蹴撃の貴公子」京極真との対決も収録！

大人気コミック『名探偵コナン』から、怪盗キッドのエピソードだけを集めたスペシャルセレクション！

＊さらに詳しい情報・試し読みはこちらのページから！

https://www.shogakukan.co.jp/books/09231286

【小学館ジュニア文庫】

公式サイト：https://juniorbunko.jp/

公式X：https://x.com/junior_bunko

配信日

2026年4月17日（金）

今後も「名探偵コナン」シリーズを順次配信予定

主な配信ストア

・Amazon Audible（Amazon） https://www.audible.co.jp/

・audiobook.jp（オトバンク） https://audiobook.jp/

・Google Play（Google） https://play.google.com/store/books/category/audiobooks

・Apple Books（Apple） https://www.apple.com/jp/apple-books/

■拡大図書の展開もスタート

弱視をはじめさまざまな立場の児童向けの拡大図書シリーズとして、2024年に読書工房から創刊された「読書工房めじろーブックス」。同シリーズから、小学館ジュニア文庫で刊行中のノベライズ作品のうち『名探偵コナン 怪盗キッドセレクション 月下の予告状』が第一弾として2025年12月23日に刊行となりました。読みやすく大きなフォントを使用した紙面で、名探偵コナンのノベライズ作品を楽しむことができます。

＊さらに詳しい情報はこちらのページから！

「人気コミック「名探偵コナン」のノベライズを大きな文字で読める「めじろーブックス」で！」（読書工房）

https://d-kobo.jp/blog/detail/60

■小学館のオーディオブックへの取り組み

オーディオブックは、本の内容を読み上げたもので、耳で聴いて楽しめる新たな読書の形態として、人気を集めています。読書バリアフリー法（2019年）の施行以降、アクセシブルな読書形態の一つとしても、注目されています。

小学館では、2018年からオーディオブックの制作を開始し、文芸・新書・ライトノベル・児童書など、さまざまなジャンルの定期配信体制を確立、オーディオブック市場に関わってきました。2026年3月には累計2,600作品の制作・配信を達成。以降も話題作を中心にラインアップを続々拡大していく予定です。

小学館オーディオブック

公式X：https://x.com/audio_sho

公式YouTube：https://www.youtube.com/@audio_sho