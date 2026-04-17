地域通貨アプリでふるさと納税申込と同時にポイント付与されその場で使える「エコプラふるさと納税」

株式会社コアモバイル

株式会社コアモバイル（本社：東京都台東区雷門、代表取締役：山川 壽史）は、同社が開発した地域通貨プラットフォーム「エコプラ」で構築された地域通貨アプリに組み込み可能な追加機能として「エコプラふるさと納税」をリリースしました。

※「地域通貨プラットフォームエコプラ」以外からの接続（API接続）も可能です。

https://www.coremobile.co.jp/services/ecopla-furusato/

アプリで完結ふるさと納税！アプリで寄付して、アプリで受け取り、アプリで使える。

地域通貨アプリ上でふるさと納税を申込可能でその場で返礼品としてポイントが付与され、すぐに利用が可能となります。

日常的にアプリを利用している自治体住民以外の経済圏の地域住民にとってふるさと納税のハードルを下げ寄付の増大が見込める他、遠方からの観光客にとってもポイントでより豊かな旅行を楽しめるため観光客の誘導やアプリ利用促進にも効果的です。

それぞれのメリット

アプリで寄付してアプリで受け取りアプリで使える「エコプラふるさと納税」

全ての方々にとってそれぞれにメリットがあるのが大きな特長です。

・経済圏の近隣住民

日常使い出来る地域通貨アプリでそのまま利用可能なため、ふるさと納税のハードルを下げ、節税しながらポイントでお得に買い物やサービス利用ができます。

・観光客

本来の個人負担だけの旅行ではなく、自治体への寄付によるポイントで旅行ができることにより、出費を抑えることができます。

・加盟店

ユーザーのお得感が増すことにより、多くの利用者や観光客の新たな誘導が見込めるようになります。

・自治体

ふるさと納税が増えることで、財源が増え、公共事業をさらに増やすことが可能となります。

また手数料の削減に加え、有効期限ポイント失効による実寄付額の増加が見込めます。

アプリのユーザー数を大きく増やすことができ、自治体外のユーザーにも知名度をあげることができます。

全ての方々にとってそれぞれにメリットがあるのが大きな特長ですふるさと納税管理システムの「ふるさと納税do」および「LedgHOME」にも対応

主要なふるさと納税管理システムと連携することで、ユーザーのワンストップ特例申請サービスにも対応でき、自治体様がご利用の他のポータルサイトとまとめて一括管理が可能です。

主要なふるさと納税管理システムと連携

＜導入事例：ふくいのデジタル様 ふくアプリ＞

福井県のデジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」を運用しているスマートフォンアプリ「ふくアプリ」内で勝山市のふるさと納税を開始。アプリ内で寄付・返礼品ポイント受け取り・ポイント利用が全て可能となっています。

「ふくアプリ」でふるさと納税開始

「ふくアプリ」

福井のスマートライフ化を目指す様々なサービスのプラットフォーム。アプリ上で実施されるデジタル地域通貨やプレミアム商品券、子育て給付、ボランティアポイント、健康ポイント、またスタンプラリーやクーポン、MaaS等、数々の事業を展開しています。

https://fukuappli.jp/

「勝山市ふるさと納税ポイント」紹介ページ

https://fukuappli.jp/hapi-coin/katsuyama-furusato-nozei/

「地域通貨プラットフォームエコプラ」以外からの接続（API接続）も可能で、ふるさと納税の手数料を抑えたい、自前のオンラインでふるさと納税出来るようにしたいなどお考えの自治体様にご好評いただいており、各地の自治体様の地域通貨アプリで順次導入予定となっています。

■「ふるさと納税do」とは

株式会社Workthy（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：井本憲史）の自治体向けの管理システムで、ふるさと納税関連業務を極力自動化する業務システムにBPOを組み合わせ、業務を飛躍的に効率化することを可能にします。

https://www.shift7.jp/service/lp-do/

■「LedgHOME」とは

シフトプラス株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：中尾 裕也）が開発したふるさと納税 管理システムで、各ポータルサイトの連携はもちろん、迅速な導入と安定した運用を実現しています。

https://www.ledghome.jp/

■株式会社コアモバイル 会社概要

商号 ： 株式会社コアモバイル

設立 ： 2010年4月23日

所在地 ： 〒111-0034 東京都台東区雷門2丁目17番2号 NEWNO浅草5階

代表者 ： 代表取締役 山川 壽史

URL ： https://www.coremobile.co.jp/

＜事業内容＞

SAAS事業・受託開発事業