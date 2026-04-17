【映画公開記念キャンペーン】映画『サンキュー、チャック』×メガネの愛眼タイアップ！が決定

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う「メガネの愛眼」（https://www.aigan.co.jp/）を展開する愛眼株式会社（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役：佐々昌俊）は、スティーヴン・キング原作の感動ミステリー『サンキュー、チャック』の日本公開を記念し、2026年4月17日(金)よりタイアップキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、映画鑑賞チケットやグッズが当たるSNS（X）企画や、オリジナルメガネ拭きが限定店舗でもらえる企画で公開を盛り上げます。

■映画『サンキュー、チャック』について

2026年5月1日(金)全国ロードショー 第49回トロント国際映画祭【観客賞】受賞！『スタンド・バイ・ミー』『ショーシャンクの空に』に続く、スティーヴン・キング原作の感動ミステリー『サンキュー、チャック』。

主演にトム・ヒドルストンを迎え、キウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、マーク・ハミルら豪華キャストが集結。崩壊寸前の世界に突如現れた謎の感謝広告を巡り、一人の男の人生を遡る衝撃と感動ミステリーです。

キャンペーンその1：X（旧Twitter）で鑑賞チケットやグッズをゲットしよう

■キャンペーン第1弾：X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

映画鑑賞チケットや、ここでしか手に入らないグッズを抽選でプレゼントいたします。

■期間：2026年4月17日(金) ～ 5月10日(日)

- 応募方法：メガネの愛眼公式X（@megane_aigan）をフォロー- キャンペーン対象投稿をリポスト- 応募フォームにて希望アイテムを選択

■賞品内容

- 映画鑑賞チケット（ムビチケ）：5組10名様（1組2名様）- Tシャツ：3名様- トートバッグ：3名様- マグカップ：3名様- マスキングテープ：5名様- B2縦型ポスター：5名様

キャンペーンその2：【限定店舗！先着10名様】映画の半券＆購入でオリジナルメガネ拭きをゲット！

映画公開日の5月1日(金)より、対象店舗にて条件を満たした方に先着で「オリジナルメガネ拭き」をプレゼントいたします。

■期間：2026年5月1日(金) ～ 5月31日(日) ※各店、なくなり次第終了

■実施内容： 期間中、対象店舗にて「映画の鑑賞チケット（半券またはQR画面）」をご提示のうえ、税込3,900円以上(サンキュー価格)をご購入いただいた方、先着10名様に「映画オリジナルメガネ拭き」を差し上げます。

■対象店舗： 39店舗

店舗リストはサイトをご覧ください。

気になる方はこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/thankyou_chuck/店舗リストはこちらよりご確認いただけます■会社概要

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)