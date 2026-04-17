不動産オーナー向けYouTubeチャンネル「家賃を上げる不動産経営」を開設｜平均30％の家賃アップ、最大200％超のリノベ成功事例などを公開

株式会社クラスコ

株式会社クラスコ（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：小村典弘）は、不動産オーナー・投資家向けに賃貸経営の実践ノウハウを発信するYouTubeチャンネル「家賃を上げる不動産経営」を開設しました。

家賃を上げる不動産経営Youtubeチャンネル

本チャンネルでは、空室対策や家賃アップ戦略、リノベーションによる物件価値向上、アパート投資の考え方など、賃貸経営に役立つ情報を現場目線でわかりやすく解説していきます。クラスコグループは石川県を中心に賃貸管理事業を展開し、賃貸管理戸数は2万戸以上。北陸最大級の不動産会社として、多くの賃貸住宅オーナーの賃貸経営を支援してきました。またクラスコは、賃貸リノベーションブランド「Renotta（リノッタ）」の本部として、全国で1万室以上のリノベーションを手がけています。これまでの実績では、リノベーションによる家賃アップの平均は約30％、最大では200％を超える家賃アップを実現した事例も生まれています。



本チャンネルでは、こうした実際の成功事例をもとに、以下のテーマを中心に情報発信を行います。

・空室対策

・家賃アップ戦略

・賃貸リノベーション

・アパート投資

・利回り改善

・相続対策



さらにクラスコグループでは、東京・埼玉エリアでも事業を展開しており、グループ会社であるフロンティアホーム、コニシホームの事例も含め、首都圏ならではの賃貸経営やアパート投資、空室対策、家賃アップの実践事例も紹介していきます。



今後は富山県への出店も予定しており、北陸と首都圏の両エリアの現場データと豊富な成功事例をもとに、「家賃を上げる不動産投資」の具体的な方法を実践的に発信していきます。



本チャンネルは、

・これから不動産投資を始めたい方

・すでに物件を保有しているオーナーの方

・空室や家賃に悩んでいる方

・利回りを改善したい方

に向けて、賃貸経営に役立つ情報を継続的に発信していきます。

▼動画：ホルムズ海峡問題で物価高騰加速？賃貸経営の利益を守る方法

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dTSy1lGBDCk ]

株式会社クラスコ 代表取締役 小村典弘 コメント

日本の賃貸住宅市場では、人口減少や空室率の上昇などにより、従来のように「家賃を下げて入居を決める」という経営だけでは難しい時代になっています。これからの賃貸経営では、物件の価値を高め、入居者から選ばれる住まいをつくることが重要です。そのためには、家賃を下げるのではなく、物件の魅力を高めて「家賃を上げる」という発想が必要になります。クラスコではこれまで、賃貸管理やリノベーションを通じて多くの家賃アップの成功事例を生み出してきました。平均30％の家賃アップ、最大200％を超える事例も生まれています。今回のYouTubeチャンネルでは、こうした現場で培ったノウハウを広く発信し、不動産オーナーの賃貸経営に役立つ情報を届けていきたいと考えています。

〈家賃を上げる不動産投資 YouTubeチャンネル〉

https://www.youtube.com/@crascoowners

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〈会社概要〉

会社名：株式会社クラスコ

代表者：代表取締役社長 小村 典弘

所在地：金沢本社 〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21 TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

URL：https://www.crasco.jp/

事業内容：不動産の売買、賃貸借、管理、修理及び仲介 建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売など

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