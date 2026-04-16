SHIRO & Co.、ブランドスポットライト企画を開始。第一弾として代官山発コスメブランド「BELLISSIMA」を公開

株式会社SHIRO & Co.

株式会社SHIRO & Co.は、ブランドの背景や思想、日常の使用感まで含めて言語化・発信する「ブランドスポットライト企画」を開始しました。第一弾として取り上げるのは、代官山発のコスメブランド「BELLISSIMA（ベリッシマ）」です。自然由来成分へのこだわり、強く残りすぎない香り、さらっと軽やかな使用感、そして長年お客様に向き合ってきた美容師の感覚から生まれたブランド背景に着目し、これからの時代における“毎日心地よく使える美容”の価値を発信します。

SHIRO & Co.、「ブランドスポットライト企画」を開始

株式会社SHIRO & Co.はこのたび、ブランドやプロダクトを単なる機能やスペックだけでなく、背景、思想、文脈、感覚まで含めて紹介する「ブランドスポットライト企画」を開始しました。

現在、多くの商品やサービスは、性能や特徴の説明だけでは十分に伝わりにくくなっています。特に美容・ライフスタイル領域では、香り、質感、使い続けたくなる感覚、ブランドに流れる思想といった、数値化しにくい要素が選ばれる理由になることも少なくありません。

SHIRO & Co.では、こうした“言葉になりにくい価値”を丁寧にすくい上げ、ブランドの魅力をより立体的に伝えることを目的として、本企画を立ち上げました。

第一弾として、代官山発コスメブランド「BELLISSIMA」を公開

本企画の第一弾として取り上げるのは、代官山発のコスメブランド「BELLISSIMA」です。

BELLISSIMAは、長年ヘアサロンの現場でお客様に向き合ってきた美容師の感覚から生まれたブランドです。自然由来成分へのこだわりに加え、強く残りすぎない香り、さらっと軽やかな使用感など、毎日の中で自然に手が伸びる“心地よさ”を大切にした商品設計が特徴です。

SHIRO & Co.は、このブランドに、機能訴求だけでは語りきれない価値があると考え、本企画の第一弾として紹介することにしました。

商品の特徴だけでなく、“使い続けたくなる理由”に着目

W）カッコダブル Perfect moisturizerOrganic multi balm TEAOrganic blend, Shampoo + Treatment

美容プロダクトは、成分や機能だけでなく、香りの距離感や肌へのなじみ方、日常生活に無理なく溶け込むかどうかといった、繊細な感覚が継続使用を左右します。

BELLISSIMAで印象的なのは、ふわっと心地よく広がりながらも香水のように強く残りすぎない香りと、しっとり感がありながらベタつかず、さらっとなじむ軽やかな使用感です。

こうした特徴は、単なる商品スペックの説明だけではなく、長年の顧客接点の中で培われた感覚と結びついています。SHIRO & Co.は、そうしたブランド背景も含めて伝えることに意味があると考えています。

今後の展開

SHIRO & Co.は今後も本企画を通じて、美容・ライフスタイルをはじめとする領域で、背景や思想、感覚まで含めて紹介すべきブランドや取り組みを継続的に発信していく予定です。

ブランドが持つ本来の魅力を、単なる情報ではなく文脈として届けることで、より深い共感や理解につながる発信を目指します。

第一弾掲載ブランド概要

BELLISSIMA（ベリッシマ）

代官山発のコスメブランド。自然由来成分にこだわり、毎日心地よく使えるスキンケア・ヘアケアを提案。長年お客様に向き合ってきた美容師の感覚から生まれたブランドとして、香りと使用感のバランスを重視している。

SHIRO & Co.について

株式会社SHIRO & Co.は、ブランドの背景や思想、意味の構造を言語化し、伝わる文脈へと変換する企画・編集・発信を行っています。今回開始した「ブランドスポットライト企画」では、機能説明にとどまらないブランドの魅力を継続的に発信していきます。

関連情報

BELLISSIMA公式サイト

https://www.bellissima-cosmetics.com

3 PEACE HAIR SALON

https://www.3peace-hair.com