「トーベとムーミン展～とっておきのものを探しに～」＠福岡市美術館　明日 4/18（土）10:00より、チケット販売開始！

株式会社西日本新聞社

本展はムーミンの生みの親で、絵画、風刺画、漫画、絵本、小説など多方面に才能を発揮したアーティスト、トーベ・ヤンソン（1914-2001）を紹介する展覧会です。

初期の油彩画や第二次世界大戦前後の風刺画、「ムーミン」小説・コミックスの原画やスケッチ、愛用品など約300点を通して、トーベの創作の世界を振り返ります。また、彼女の人生が色濃く反映された「ムーミン」シリーズの魅力にも迫ります。

会場では、ムーミンの世界を体感できるような演出や、日本ではあまり知られていないトーベの壁画も紹介します。この機会にぜひ、「ムーミン」シリーズの魅力と、それを支えるトーベの豊かな創造力を再発見してください。

開催概要

会期：2026年7月4日（土）～8月30日（日）

場所：福岡市美術館 特別展示室（〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6）

開館時間：9時30分～17時30分 ※金・土曜は20時閉館 ※最終入場は30分前まで

休館日：月曜日 ※祝日の場合は開館し翌平日休館

お問い合わせ：福岡市美術館 TEL:092-714-6051

主催：福岡市美術館、西日本新聞社、ＫＢＣ、西日本新聞イベントサービス、朝日新聞社

企画協力：ヘルシンキ市立美術館

後援：フィンランド大使館

協賛：NISSHA

協力：ライツ・アンド・ブランズ、S２、フィンエアー、フィンエアーカーゴ

※本展はフィンランドのヘルシンキ市立美術館の協力により企画されました。メインキュレーターは、同館のヘリ・ハルニ氏です。

チケット情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/421_1_22ba7f5f6ee77d00685d05b7b72fa406.jpg?v=202604171051 ]

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、デジタル障害者手帳「ミライロID」の提示者とその介護者１名および特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の提示者は観覧無料

※団体は20名以上

【お取り扱い】

チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/tove-moomins/)（Pコード：996-018）

ローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=781606)（Lコード：82866）

ARTNEチケットオンライン(https://artne.jp/tickets)

アソビュー(https://www.asoview.com/channel/tickets/SzymX5Bz1r)

※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。

＜数量限定＞福岡会場限定巾着セットチケット

料金 3,000円（税込）

※前売券販売期間に、チケットぴあ限定での販売となります。

※福岡会場限定ストライプ巾着は税込1,320円で会場での販売も予定しておりますが、数に限りがございます。

※画像は完成イメージです。

みどころ

１．アーティスト・トーベの創作の世界

画家を目指していたトーベは、若い時から雑誌の挿絵でその才能を発揮しました。第二次世界大戦後の復興期には、市庁舎や病院、保育園など、公共施設の壁画も数多く手がけました。

戦争中の辛い日々からの救いの場として書き始められ、1945年から1970年までに刊行された「ムーミン」小説は全9冊。ストーリーも挿絵もトーベによるものです。ムーミンは新聞連載マンガや絵本にもなり、世界的な人気を博しました。50代以降には大人向けの小説も多数、執筆しています。

2.ムーミンと仲間たちが大集合！

「ムーミン」小説はもちろん、コミックス、絵本『ムーミン谷へのふしぎな旅』、キャラクターのスケッチなどが大集合！公共施設の壁画のために描かれたスケッチも紹介します。

ムーミンや仲間たちが描かれた250点以上の作品では、さまざまな表情のキャラクターたちと出会うことができます！

３．「ムーミン」の世界を体感できるような演出

「ムーミン」小説の挿絵や、日本ではあまり知られていない壁画が映像に！

ムーミンたちも登場する保育園のために描かれた壁画「フェアリーテイル・パノラマ」は、2面あわせて幅約7メートルの原寸大映像で紹介します。

さらに、「ムーミン」小説の印象的な挿絵の映像演出も予定しています。会場でムーミンたちの世界を体感することができます！

音声ガイド

音声ガイドナビゲーターは杏さん。

ムーミンを愛し、表現者として多方面で挑戦を続けている杏さんが、自由を追い求めたトーベの生涯や魅力あふれる「ムーミン」シリーズの世界をご案内します。

音声ガイドは、アプリ配信でご提供します。

アプリ配信版（iOS/Android）「聴く美術」

販売料金：700円（税込）

その他詳細は、特別展「トーベとムーミン展～とっておきのものを探しに～」福岡会場公式サイトをご覧ください…！

福岡会場公式サイト :https://kbc.co.jp/tove-moomins/

展覧会公式サイトはコチラ…！

展覧会公式サイト :https://tove-moomins.exhibit.jp/