株式会社ミツカリ、株式会社カオナビへの株式譲渡（グループ入り）に関するお知らせ

株式会社ミツカリ

株式会社ミツカリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：表 孝憲、以下「当社」）は、2026年4月17日付で、株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之）に対して発行済株式の全部を譲渡し、株式会社カオナビのグループに参画いたしましたので、お知らせいたします。

■株式譲渡の背景と目的

当社は創業以来、「社会全体の適材適所」を掲げ、適性検査とエンゲージメントサーベイを組み合わせてひとりひとりの性格・相性を理解して組織の力を最大化するHR Techサービス「ミツカリ」を展開してまいりました。

昨今、企業経営において「人」を資本と捉え、その価値を最大限に引き出すことで持続的な企業価値向上を目指す「人的資本経営」への注目が世界的に高まっております。日本国内においても、人的資本に関する情報開示の義務化や、リスキリングを通じた労働移動の円滑化など、人事を経営戦略の中核に据える動きが加速しています。

当社はこれまで、人材の性格や価値観、感情データを用いたマッチングやコミュニケーションの円滑化を通じて、顧客企業の成長を支援してまいりました。しかし、市場からの要求が高度化・複雑化する中で、個別のソリューション提供に留まらず、より包括的かつ大規模な人的資本データの蓄積と、それに基づく戦略的な人財プラットフォームの構築が必要であるとの結論に至りました。

株式会社カオナビは、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させています。本件により、個と組織の力を最大化し、一人ひとりが活き活きと働ける組織づくりや社会全体の生産性向上に寄与してまいります。

■今後の経営体制について

本件後も、当社の社名、提供するサービス名に変更はございません。現代表の表は引き続き代表取締役社長CEOとして経営の指揮を執り、従業員の雇用条件等も維持されます。これまで以上に質の高いサービスを提供できるよう、両社で密に連携してまいります。

■代表者コメント

株式会社ミツカリ 代表取締役社長 CEO：表 孝憲

「この度、株式会社カオナビの一員となれることを大変嬉しく思います。当社が創業以来掲げてきたのは、『社会全体の適材適所』の実現です。AI時代においては、AIそのものよりも、信頼できる人と組織のデータをどれだけ蓄積し、つなげて活用できるかが競争力になると考えています。ミツカリの性格・感情データと、カオナビの人材情報や評価・スキル・配置に関するデータを掛け合わせることで、一人ひとりの活躍と組織成果の最大化をこれまで以上のスピードで前進させ、社会全体の適材適所の実現に向けて、さらに大きな価値を生み出してまいります。」

【各社概要】

■譲渡会社（当社）

会社名：株式会社ミツカリ

代表取締役社長CEO：表 孝憲

URL：https://mitsucari.com/

設立：2015年5月25日

資本金：100,000,000円

所在地：東京都渋谷区恵比寿2丁目28番7号 サテライトフロア1422

事業内容：HR Tech「ミツカリ」の開発・運営

■譲受会社

株式会社カオナビ

代表取締役社長CEO：佐藤 寛之

URL：https://corp.kaonavi.jp/

設立：2008年5月27日

資本金：100,000,000円

所在地：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート