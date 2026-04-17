【大丸梅田店】＼梅田で選ぶ、贈る楽しみ／4月20日(月)大丸梅田店B1和洋菓子売場に新しい梅田土産がオープン！北海道スイーツフェアも開催します！関西初出店のショップや季節限定スイーツもラインアップ♪

写真拡大 (全15枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店


大丸梅田店では、3月1日より地下1階のリニューアルを段階的に実施しております。


第一弾として誕生した「できたてスイーツゾーン」に続き、4月20日(月)からは新ショップやリニューアルオープンショップが登場します。大阪らしさを感じる新しい手土産や心ときめくスイーツなど、選ぶ楽しさと贈る楽しみがさらに広がる売場となっております。この機会にぜひお立ち寄りください！



★ベルギーを代表するショコラティエ＜PIERRE MARCOLINI/ピエール マルコリーニ＞　NEW OPEN！





●大丸梅田店限定 セレクション 10個入り


●税込4,806円



定番のチョコレートをバランスよく詰め合わせた【セレクション 10個入り】を、ピーコックグリーンを使い、アール・デコ調の装飾を描いた優雅なパッケージに入れてご用意する大丸梅田店限定商品。







●アニモキャラメル（8枚入）


●税込4,104円　



人気のチョコレート「アニモ キャラメル」のアヒルをモチーフにしたクッキーを詰め合わせました。キャラメルを混ぜ込み香ばしく焼き上げビターチョコレートでコーティングした「ビター」と、バタークッキーをまろやかなミルクチョコレートでコーティングした「ミルク」の2種類のフレーバーをお楽しみください。





★抹茶スイーツ専門店＜茶の環＞　関西初登場！


●しっとり仕立ての抹茶満月


●税込2,160 円



＜茶の環＞の 1 番人気商品：上質なオリジナル抹茶「金天閣」を贅沢に使用した、本物の抹茶の味を楽しめるケーキです。抹茶本来の深みある味わいと、満月のようにまんまるでふんわりとした食感をお楽しみください。






●お濃い抹茶さくろーる（10本入）


●税込1,620円



サクッと軽い食感と内側にコーティングされた抹茶チョコレートの濃厚な抹茶の味わいが楽しめるロールクッキーです。外皮と内部に使う抹茶の種類を変え、甘さと苦みのグラデーションが感じられるよう仕上げております。”本物”を味わっていただくため、崩れないぎりぎりまで抹茶の含有率を高めました。






★神戸発祥の洋菓子ブランド＜ケーニヒスクローネ＞　リニューアルオープン！


●はちみつアルテナ


●税込1,490円



ケーニヒスクローネならではの美味しさ。


フレッシュバターたっぷりの生地に極軟煮の栗が入った上品な味わいです。そのままでももちろん、レンジで温めると焼きたての美味しさがお楽しみ頂けます。素材にこだわったケーキや焼き菓子は、世代を超えて愛される味わいです。









＼北海道スイーツフェアも開催します！！／


HOKKAIDO SWEETS ～やっぱり定番。やっぱり新作。～


●地下1階西　お菓子なパレード　●4月20日(月)→5月5日(火)



★新食感プレミアムスイーツ＜HOKKAIDO BROWNCEESE＞　4/20→28　関西初登場！



「HOKKAIDO BROWN CHEESE」の主役はとろけるリッチな”ブラウンチーズ”。


このブラウンチーズは、牛乳からチーズを作る際に大量に出る副産物、”ホエイ（乳清）”を何時間もかけて煮詰めてできるもので、ほのかに甘酸っぱさと塩味、そして濃厚さを合わせた複雑な味わいです。


ブラウンチーズの美味しさを最大限に活用し、新しい価値を生み出す北海道限定ブランドです。



●SNOWDOME-スノードーム-　4個入り


●税込1,296円



こだわりのブラウンチーズと、ふわっと軽やかなメレンゲ、その周りを包みこむなめらかなチョコレート。「さくっ、シュワッ、とろ～っ」の新食感プレミアムスイーツ。3 つのとろける食感をお楽しみいただける、スノードームのような愛らしいフォルムのお菓子です。





★北の大地に根差したスイーツ＜小樽洋菓子舗ルタオ＞　4/20→28




●ドゥーブルフロマージュ


●税込2,376円



北海道産牛乳を使ったオリジナル生クリームと、世界のチーズとの出会いから生まれたスイーツ。


くちにした瞬間、ふわっと広がる濃厚なミルク感ととろけるような、なめらかなくちどけを味わえます。


しっかりとしたコクのベイクドチーズとくちあたりのやわらかなマスカルポーネレアチーズが


織りなすシンプルなおいしさは、子どもから大人まで多くのひとに愛されています。






★世界中から厳選した素材を使用＜ロイズ＞　4/29→5/5




●ポテトチップチョコレート[抹茶]※季節限定


●税込1,431円



抹茶の香り豊かなチョコレートを、ポテトチップの片面にコーティングしました。抹茶の持つ香りや苦み・渋みとポテトチップの塩味のバランスをお楽しみください。







●生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー]　※季節限定


●税込1,215円



さわやかなグレープフルーツが香るガナッシュと濃厚で甘いマンゴーの味わいがあふれ出すガナッシュを2層に重ね、ホワイトチョコレートパウダーをまぶした生チョコレート。マンゴーの豊かな甘みの後に広がる、グレープフルーツの酸味・苦みのさっぱりとした余韻をお楽しみください。





★季節限定以外にも生チョコレート[オーレ]、ポテトチップチョコレート[オリジナル]などの定番商品もお取り扱いがございますので、この機会にぜひお楽しみください！