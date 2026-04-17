【大丸梅田店】＼梅田で選ぶ、贈る楽しみ／4月20日(月)大丸梅田店B1和洋菓子売場に新しい梅田土産がオープン！北海道スイーツフェアも開催します！関西初出店のショップや季節限定スイーツもラインアップ♪

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸梅田店では、3月1日より地下1階のリニューアルを段階的に実施しております。

第一弾として誕生した「できたてスイーツゾーン」に続き、4月20日(月)からは新ショップやリニューアルオープンショップが登場します。大阪らしさを感じる新しい手土産や心ときめくスイーツなど、選ぶ楽しさと贈る楽しみがさらに広がる売場となっております。この機会にぜひお立ち寄りください！

★ベルギーを代表するショコラティエ＜PIERRE MARCOLINI/ピエール マルコリーニ＞ NEW OPEN！

●大丸梅田店限定 セレクション 10個入り

●税込4,806円

定番のチョコレートをバランスよく詰め合わせた【セレクション 10個入り】を、ピーコックグリーンを使い、アール・デコ調の装飾を描いた優雅なパッケージに入れてご用意する大丸梅田店限定商品。

●アニモキャラメル（8枚入）

●税込4,104円

人気のチョコレート「アニモ キャラメル」のアヒルをモチーフにしたクッキーを詰め合わせました。キャラメルを混ぜ込み香ばしく焼き上げビターチョコレートでコーティングした「ビター」と、バタークッキーをまろやかなミルクチョコレートでコーティングした「ミルク」の2種類のフレーバーをお楽しみください。

★抹茶スイーツ専門店＜茶の環＞ 関西初登場！

●しっとり仕立ての抹茶満月

●税込2,160 円

＜茶の環＞の 1 番人気商品：上質なオリジナル抹茶「金天閣」を贅沢に使用した、本物の抹茶の味を楽しめるケーキです。抹茶本来の深みある味わいと、満月のようにまんまるでふんわりとした食感をお楽しみください。

●お濃い抹茶さくろーる（10本入）

●税込1,620円

サクッと軽い食感と内側にコーティングされた抹茶チョコレートの濃厚な抹茶の味わいが楽しめるロールクッキーです。外皮と内部に使う抹茶の種類を変え、甘さと苦みのグラデーションが感じられるよう仕上げております。”本物”を味わっていただくため、崩れないぎりぎりまで抹茶の含有率を高めました。

★神戸発祥の洋菓子ブランド＜ケーニヒスクローネ＞ リニューアルオープン！

●はちみつアルテナ

●税込1,490円

ケーニヒスクローネならではの美味しさ。

フレッシュバターたっぷりの生地に極軟煮の栗が入った上品な味わいです。そのままでももちろん、レンジで温めると焼きたての美味しさがお楽しみ頂けます。素材にこだわったケーキや焼き菓子は、世代を超えて愛される味わいです。

＼北海道スイーツフェアも開催します！！／

HOKKAIDO SWEETS ～やっぱり定番。やっぱり新作。～

●地下1階西 お菓子なパレード ●4月20日(月)→5月5日(火)

★新食感プレミアムスイーツ＜HOKKAIDO BROWNCEESE＞ 4/20→28 関西初登場！

「HOKKAIDO BROWN CHEESE」の主役はとろけるリッチな”ブラウンチーズ”。

このブラウンチーズは、牛乳からチーズを作る際に大量に出る副産物、”ホエイ（乳清）”を何時間もかけて煮詰めてできるもので、ほのかに甘酸っぱさと塩味、そして濃厚さを合わせた複雑な味わいです。

ブラウンチーズの美味しさを最大限に活用し、新しい価値を生み出す北海道限定ブランドです。

●SNOWDOME-スノードーム- 4個入り

●税込1,296円

こだわりのブラウンチーズと、ふわっと軽やかなメレンゲ、その周りを包みこむなめらかなチョコレート。「さくっ、シュワッ、とろ～っ」の新食感プレミアムスイーツ。3 つのとろける食感をお楽しみいただける、スノードームのような愛らしいフォルムのお菓子です。

★北の大地に根差したスイーツ＜小樽洋菓子舗ルタオ＞ 4/20→28

●ドゥーブルフロマージュ

●税込2,376円

北海道産牛乳を使ったオリジナル生クリームと、世界のチーズとの出会いから生まれたスイーツ。

くちにした瞬間、ふわっと広がる濃厚なミルク感ととろけるような、なめらかなくちどけを味わえます。

しっかりとしたコクのベイクドチーズとくちあたりのやわらかなマスカルポーネレアチーズが

織りなすシンプルなおいしさは、子どもから大人まで多くのひとに愛されています。

★世界中から厳選した素材を使用＜ロイズ＞ 4/29→5/5

●ポテトチップチョコレート[抹茶]※季節限定

●税込1,431円

抹茶の香り豊かなチョコレートを、ポテトチップの片面にコーティングしました。抹茶の持つ香りや苦み・渋みとポテトチップの塩味のバランスをお楽しみください。

●生チョコレート[グレープフルーツ＆マンゴー] ※季節限定

●税込1,215円

さわやかなグレープフルーツが香るガナッシュと濃厚で甘いマンゴーの味わいがあふれ出すガナッシュを2層に重ね、ホワイトチョコレートパウダーをまぶした生チョコレート。マンゴーの豊かな甘みの後に広がる、グレープフルーツの酸味・苦みのさっぱりとした余韻をお楽しみください。

★季節限定以外にも生チョコレート[オーレ]、ポテトチップチョコレート[オリジナル]などの定番商品もお取り扱いがございますので、この機会にぜひお楽しみください！