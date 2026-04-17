スタジオコフレ50店舗突破記念！家族で手つなぎフォトを撮る「ファミリーフォト」無料撮影会を開催

株式会社キャラット01_コフレ_ファミリーフォト撮影会

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の店舗数が50店舗を突破したことを記念して、スタジオコフレ全店舗で家族の手つなぎフォト無料撮影会を2026年4月29日（水祝）から2026年5月6日（水祝）の期間で開催します。

「つながる、つたわる、のこる。」ファミリーフォト撮影会概要

スタジオコフレは、ご家族と一緒にお子様の成長を応援するスタジオでありたいという想いで、これまでも家族のつながりを形にする場を提供して参りました。独自の世界観を表現したスタジオセットやプライベート空間での撮影に加え、こうした「想い」が多くの方に伝わった結果、全国各地で多くのスタジオをオープンし続けています。

この度、スタジオコフレの店舗が50店舗を突破したことを記念し、家族の絆が「つながる、つたわる、のこる。」ことをコンセプトにした手つなぎフォト撮影会を開催します。

50店舗突破についてはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000060054.html

＜開催日程＞

2026年4月29日（水祝）～2026年5月6日（水祝）16:00～18:00

＜対象店舗＞

スタジオコフレ全店舗

＜イベント内容＞

プロのカメラマンによる私服での家族写真撮影会

撮影データ1カットプレゼント（データはスタッフセレクトとなります）

※オプションで5カット（5,500円/税込）のお渡し可能

＜対象＞

家族/きょうだい

※ソロショットの撮影はできません

＜参加費＞

無料

＜予約＞

不要

つないだ手は、一番身近な心の重なり。

つないだ手から、言葉にできない「ありがとう」が心に深くつたわる。

いつかこの手が離れる日がきても、切り取った一瞬の重なりは未来のあなたに寄り添う。

つながる、つたわる、のこる。

この一瞬を、未来への道しるべに。

02_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studiocoffret/