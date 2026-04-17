ファミリー写真のスタジオコフレ、50店舗突破！出店加速の理由とは？

株式会社キャラット01_スタジオコフレ50店舗突破

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の店舗数が、2026年4月17日（金）「スタジオコフレ千葉桜木スタジオ」のオープンで50店舗を突破したことをお知らせいたします。2020年の店舗拡大以降、独自の世界観やプライベート空間での撮影体験が支持され、特に近年は地方都市を中心に出店が加速し、想定以上の速さでの達成となりました。

独自の世界観とフランチャイズ展開で店舗拡大

昨今のフォトスタジオ業界は、少子化の進行も相まって飽和状態にあるとも言われています。業界全体で出店スピードが減速傾向にある中、スタジオコフレは、フォトジェニックな空間やオリジナル衣装、ゆったり撮影できるスタイル等がママを中心に支持され、堅調に店舗を増やしてまいりました。

店舗拡大の主な要因

１.フォトジェニックな空間

スタジオコフレは、お店ごとに異なるコンセプトで設計された「ワントーンフォト(R)」(※)の世界観を軸に、ひとつひとつ空間をつくり上げています。手がけるのは社内の空間スタイリング専門チーム。内製ならではのスピードとこだわりで「どこを切り取っても絵になる空間」を実現しています。この唯一無二のビジュアルがSNSでの拡散を生み、出店エリアでも自然と話題になる仕組みを確立。認知拡大から来店までをスムーズにつなぎ、店舗拡大の基盤となっています。

※「ワントーンフォト」は、株式会社キャラットの登録商標です。

２.リラックスできるプライベート感

スタジオコフレでは、ご家族だけのプライベート空間で撮影できるスタイルを採用。人見知り・場所見知り時期のお子さまや、マタニティ撮影などでも、周囲を気にせずゆったり過ごせる環境を整えています。リラックスした雰囲気の中だからこそ生まれる自然な表情は、「ここで撮ってよかった」という高い満足度を実現しています。さらにその体験が口コミや紹介を呼び、リピート利用にもつながっています。こうした「選ばれる理由」が出店先でも早期の集客を実現しており、店舗拡大を力強く後押ししています。

３.豊富な経験によるフランチャイズ店舗展開

撮影・着付け・ヘアメイクなど高い専門性が求められるフォトスタジオ運営は、これまで参入障壁が高い業界でした。スタジオコフレは、これまで培ってきたノウハウをもとにフランチャイズ展開を推進。出店準備から運営、人材育成までを一貫してサポートすることで、未経験からでも高品質なスタジオ運営を可能にしています。品質と収益性を両立できる仕組みが整っているからこそ、全国での出店が加速し、店舗数拡大へとつながっています。

02_スタジオコフレ店舗数推移03_出店数比較

50店舗突破記念キャンペーン「ファミリーフォト」開催決定！

スタジオコフレ50店舗突破を記念したキャンペーン「ファミリーフォト」を、2026年4月29日（水祝）～2026年5月6日（水祝）の期間で開催します。

※キャンペーンの詳細については、以下リンクよりご確認ください。

さらなる進化へ

ファミリーフォト詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000060054.html

スタジオコフレは、50店舗達成を契機に「人生を彩り、社会を幸せにするコミュニケーションを創造する」という当社のパーパスの実現に向け、さらなる進化に挑み続けてまいります。

これまで大切にしてきた「統一感ある洗練された世界観」「プライベート空間」「世界観にマッチするオリジナル衣装」などを一層磨き上げるとともに、撮影体験そのものの価値向上に取り組み、単なる写真撮影にとどまらない「家族の記憶に残る時間」の提供を目指します。

今後も、多様化するライフスタイルや価値観に寄り添いながら、新たなサービスや店舗展開を通じて顧客接点を広げ、より多くのご家族に選ばれるブランドへと成長してまいります。

04_スタジオコフレ50店舗突破Studio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/

株式会社キャラット会社概要

会社名：株式会社キャラット

本社 ：奈良県香芝市鎌田416-1

代表 ：代表取締役社長 奥野貴之

設立 ：2004年12月(創立1994年4月)

ＵＲＬ：https://caratt.studio/system/

写真撮影を通して、すべての人の人生を彩るコミュニケーションを実現したいという想いのもと、キッズやファミリー向けの「スタジオキャラット」、ブライダル撮影の「クレールブライダルスタジオ」、振袖撮影の「振袖スタジオラブリ」、貸し切りスタイルの「スタジオコフレ」の写真スタジオ4ブランドの他、ECサイト運用やスタジオデザインまで、人生の様々なシーンに寄り添うサービスを展開しています。