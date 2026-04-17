【延べ200名以上が申込み！】翻訳の仕事の実態や、AI時代に必要なスキルを60分で解説。無料オンラインセミナー5/16（土）開催決定！
翻訳の仕事に興味はあるけれど……
「どんな働き方や種類があるの？」
「自分にできるのか、イメージが湧かない」
「AI翻訳の影響は？ 」
「翻訳の勉強ってどう始めればいいの？」
といった疑問や不安をお持ちではないですか？
1975年創立の翻訳専門校フェロー・アカデミー（東京都千代田区、運営：株式会社アメリア・ネットワーク）は、翻訳を学んでみたいと思いながらも、一歩を踏み出せずにいる方に向けた無料オンラインセミナー「はじめての翻訳セミナー」を、2026年5月16日（土）に開催することが決定しました。
2025年12月の初回開催以来、延べ200名以上に申込みいただいた好評セミナーです。
気になる方はぜひご参加ください！
無料セミナーの詳細をチェックする :
https://www.fellow-academy.com/info/translation-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=translation-seminar1
■ セミナーの開催背景
AI翻訳・機械翻訳の急速な普及により、「翻訳の仕事はなくなるのではないか」という不安の声が増えています。フェロー・アカデミーへの問い合わせでも、「AI時代に翻訳者として生き残るためのスキルを知りたい」「人間にしかできない翻訳とは何か」といったものが目立つようになり、翻訳を取り巻く環境への、関心の高まりを実感しています。
一方で、翻訳の仕事に関心はあるものの「何から始めればいいかわからない」「自分に向いているかどうか確かめたい」という方にとって、体系的な情報を得る機会は多くありません。
本セミナーでは、翻訳の全体像がわずか60分で整理できるとともに、AI時代に求められるスキルや、学んだ内容をどのように仕事へとつなげていくのかといった、具体的なステップについて理解が深まります。
■ セミナー概要
タイトル： はじめての翻訳セミナー
～60分で分かる翻訳の仕事の実態と必要なスキル～
開催日時： 2026年5月16日（土）14:00～15:00開催
開催形式： オンライン開催（Zoom）※アーカイブ配信なし
参加費： 無料（要事前申込）
申込締切： 2026年5月14日（木）正午
当日の内容
1. 翻訳の仕事とは
- 実務・出版・映像3つの分野の違いと仕事内容
- AI・機械翻訳が翻訳者に与える影響
2. 翻訳者の働き方
- 雇用形態・仕事の獲得方法
- スケジュール・報酬
3. 必要なスキルと学習
- 翻訳者に求められるスキル
- 学習のステップと期間、スクールで学ぶメリット
4. 翻訳学校フェロー・アカデミーについて
- 特徴・強み、仕事につながるサポート体制
5. よくある質問・質疑応答
特に「AI翻訳が普及する中で、人間の翻訳者に何が求められるか」という点は、翻訳に興味を持つ方に毎回ご関心いただいているテーマとして取り上げています。当日は参加者からの質問にもリアルタイムでお答えします。
■ 過去の参加者の声
参加者のみなさんから、セミナー参加後にいただいたお声です。
「翻訳業の働き方や収入、ワークライフバランスなどを知ることができました。不安を解消するとともに、モチベーションが上がりました」
「英語力が高いだけでは翻訳はできないことが分かりました。また、自分の専門知識やスキルを活かせる場面があると知り、視野が広がりました」
「翻訳者になるために必要な期間や費用の目安が分かり、学習計画を立てるきっかけになりました」
無料セミナーに申し込む :
https://www.fellow-academy.com/info/translation-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=translation-seminar2
スマホで気軽に参加可能です！
■ 会社概要
株式会社 アメリア・ネットワーク
所在地：東京都千代田区五番町2-13 林五ビル3F
代表者：室田 陽子
創立年：1975年
事業内容：翻訳者ネットワーク「アメリア」の運営
翻訳専門校「フェロー・アカデミー」の運営
URL：
・アメリア https://www.amelia.ne.jp/
・フェロー・アカデミー https://www.fellow-academy.com/
■ お問い合わせ先
フェロー・アカデミー事務局（アメリア・ネットワーク運営）
E-mail：school@fellow-academy.com
TEL：0120-024-240