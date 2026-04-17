【延べ200名以上が申込み！】翻訳の仕事の実態や、AI時代に必要なスキルを60分で解説。無料オンラインセミナー5/16（土）開催決定！

株式会社アメリア・ネットワーク

翻訳の仕事に興味はあるけれど……

「どんな働き方や種類があるの？」

「自分にできるのか、イメージが湧かない」

「AI翻訳の影響は？ 」

「翻訳の勉強ってどう始めればいいの？」

といった疑問や不安をお持ちではないですか？

1975年創立の翻訳専門校フェロー・アカデミー（東京都千代田区、運営：株式会社アメリア・ネットワーク）は、翻訳を学んでみたいと思いながらも、一歩を踏み出せずにいる方に向けた無料オンラインセミナー「はじめての翻訳セミナー」を、2026年5月16日（土）に開催することが決定しました。

2025年12月の初回開催以来、延べ200名以上に申込みいただいた好評セミナーです。

気になる方はぜひご参加ください！

無料セミナーの詳細をチェックする :https://www.fellow-academy.com/info/translation-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=translation-seminar1

■ セミナーの開催背景

AI翻訳・機械翻訳の急速な普及により、「翻訳の仕事はなくなるのではないか」という不安の声が増えています。フェロー・アカデミーへの問い合わせでも、「AI時代に翻訳者として生き残るためのスキルを知りたい」「人間にしかできない翻訳とは何か」といったものが目立つようになり、翻訳を取り巻く環境への、関心の高まりを実感しています。

一方で、翻訳の仕事に関心はあるものの「何から始めればいいかわからない」「自分に向いているかどうか確かめたい」という方にとって、体系的な情報を得る機会は多くありません。

本セミナーでは、翻訳の全体像がわずか60分で整理できるとともに、AI時代に求められるスキルや、学んだ内容をどのように仕事へとつなげていくのかといった、具体的なステップについて理解が深まります。

■ セミナー概要

タイトル： はじめての翻訳セミナー

～60分で分かる翻訳の仕事の実態と必要なスキル～

開催日時： 2026年5月16日（土）14:00～15:00開催

開催形式： オンライン開催（Zoom）※アーカイブ配信なし

参加費： 無料（要事前申込）

申込締切： 2026年5月14日（木）正午

当日の内容

1. 翻訳の仕事とは

- 実務・出版・映像3つの分野の違いと仕事内容

- AI・機械翻訳が翻訳者に与える影響

2. 翻訳者の働き方

- 雇用形態・仕事の獲得方法

- スケジュール・報酬

3. 必要なスキルと学習

- 翻訳者に求められるスキル

- 学習のステップと期間、スクールで学ぶメリット

4. 翻訳学校フェロー・アカデミーについて

- 特徴・強み、仕事につながるサポート体制



5. よくある質問・質疑応答

特に「AI翻訳が普及する中で、人間の翻訳者に何が求められるか」という点は、翻訳に興味を持つ方に毎回ご関心いただいているテーマとして取り上げています。当日は参加者からの質問にもリアルタイムでお答えします。

■ 過去の参加者の声

参加者のみなさんから、セミナー参加後にいただいたお声です。

「翻訳業の働き方や収入、ワークライフバランスなどを知ることができました。不安を解消するとともに、モチベーションが上がりました」

「英語力が高いだけでは翻訳はできないことが分かりました。また、自分の専門知識やスキルを活かせる場面があると知り、視野が広がりました」

「翻訳者になるために必要な期間や費用の目安が分かり、学習計画を立てるきっかけになりました」

■ 会社概要

無料セミナーに申し込む :https://www.fellow-academy.com/info/translation-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=translation-seminar2スマホで気軽に参加可能です！

株式会社 アメリア・ネットワーク

所在地：東京都千代田区五番町2-13 林五ビル3F

代表者：室田 陽子

創立年：1975年

事業内容：翻訳者ネットワーク「アメリア」の運営

翻訳専門校「フェロー・アカデミー」の運営

URL：

・アメリア https://www.amelia.ne.jp/

・フェロー・アカデミー https://www.fellow-academy.com/

■ お問い合わせ先

フェロー・アカデミー事務局（アメリア・ネットワーク運営）

E-mail：school@fellow-academy.com

TEL：0120-024-240