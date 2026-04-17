＜SNIDEL(スナイデル)＞2026年夏の新作コレクションを公開！＜４月21日(火)12:00先行予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、４月17日(金)12:00(正午)より、「SUMMER COLLECTION 2026」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、4月21日(火)12:00(正午)より先行予約受付を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ)

INDIVIDUAL MOMENTS

自分を大切にするように、異なる表情をもつ静かなリュクスが、

マテリアルと佇まいにわたしらしいを宿す。

しなやかなフリルや空気をはらんだボリュームのあるシルエットが、

軽やかな中に芯ある強さを漂わせる。

ドットやボーダーでマリンムードを漂わせ、

ポロシャツやプリーツ、モチーフをモダンなプレッピーへと昇華。

多様な表情をもつレース、刺繍のディテールの繊細さと

リラックス感のあるストライプと重ね、上品なエフォートレスなスタイルに。

夏の空気に背中を押され、透明感をまとった感覚が静かに導く。

4.21(tue)12:00 PRE ORDER START

■LOOK

Dress \29,920

Cardigan \9,900

Blouse \19,800

Pants \12,980

Cap \9,900

Dress \22,880

Pierced earrings \9,900

Blouse \15,950

Cap \8,800

Dress \20,900

Tops \9900

Cardigan \9,900

Pants \16,940

Belt \3,960

Tops \16,940

Cardigan \9,900

Pants \14,960

Dress \16,940

Cardigan \8,800

Dress \19,800

Hair accessories \4,950

Knit \11,800

Pants \13,970

Hat \4,950

Blouse \8,580

Pants \16,500

Shirt \10,780

Bag \11,880

Shoes \19,800

Dress \24,970

Dress \18,920

Blouse \14,960

Pants \12,980

Hat \4,950

Knit \16,940

Pants 13,970

Parker \12,980

Tops \10,890

Pants 13,970

Cap \5,500

Tops \9,900

Skirt \13,970

Bag \11,880

Shoes \19,800

Blouse \12,980

Cardigan \11,880

Pants \14,960

Pierced earrings \5,940

Dress \15,950

Cardigan \11,880/

Pierced earrings \4,400

Bag \17,930

Charm \4,950

(全て税込価格表記)

■先行予約について

・先行予約開始日：4月21日(火)12:00(正午)

■販路

・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(https://snidel.com)

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)

・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)

※先行予約はオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリでのみ受け付けており、店頭では行っておりません。

※店頭では４月下旬より順次発売予定

・SNIDEL全国店舗(https://snidel.com/Page/shoplist.aspx)

■SNIDEL(スナイデル)について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/