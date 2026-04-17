＜SNIDEL(スナイデル)＞2026年夏の新作コレクションを公開！＜４月21日(火)12:00先行予約開始＞
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、４月17日(金)12:00(正午)より、「SUMMER COLLECTION 2026」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、4月21日(火)12:00(正午)より先行予約受付を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ)
INDIVIDUAL MOMENTS
自分を大切にするように、異なる表情をもつ静かなリュクスが、
マテリアルと佇まいにわたしらしいを宿す。
しなやかなフリルや空気をはらんだボリュームのあるシルエットが、
軽やかな中に芯ある強さを漂わせる。
ドットやボーダーでマリンムードを漂わせ、
ポロシャツやプリーツ、モチーフをモダンなプレッピーへと昇華。
多様な表情をもつレース、刺繍のディテールの繊細さと
リラックス感のあるストライプと重ね、上品なエフォートレスなスタイルに。
夏の空気に背中を押され、透明感をまとった感覚が静かに導く。
4.21(tue)12:00 PRE ORDER START
■LOOK
Dress \29,920
Cardigan \9,900
Blouse \19,800
Pants \12,980
Cap \9,900
Dress \22,880
Pierced earrings \9,900
Blouse \15,950
Cap \8,800
Dress \20,900
Tops \9900
Cardigan \9,900
Pants \16,940
Belt \3,960
Tops \16,940
Cardigan \9,900
Pants \14,960
Dress \16,940
Cardigan \8,800
Dress \19,800
Hair accessories \4,950
Knit \11,800
Pants \13,970
Hat \4,950
Blouse \8,580
Pants \16,500
Shirt \10,780
Bag \11,880
Shoes \19,800
Dress \24,970
Dress \18,920
Blouse \14,960
Pants \12,980
Hat \4,950
Knit \16,940
Pants 13,970
Parker \12,980
Tops \10,890
Pants 13,970
Cap \5,500
Tops \9,900
Skirt \13,970
Bag \11,880
Shoes \19,800
Blouse \12,980
Cardigan \11,880
Pants \14,960
Pierced earrings \5,940
Dress \15,950
Cardigan \11,880/
Pierced earrings \4,400
Bag \17,930
Charm \4,950
(全て税込価格表記)
■先行予約について
・先行予約開始日：4月21日(火)12:00(正午)
■販路
・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(https://snidel.com)
・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)
・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)
※先行予約はオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリでのみ受け付けており、店頭では行っておりません。
※店頭では４月下旬より順次発売予定
・SNIDEL全国店舗(https://snidel.com/Page/shoplist.aspx)
■SNIDEL(スナイデル)について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）
■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/