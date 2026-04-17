＜SNIDEL(スナイデル)＞2026年夏の新作コレクションを公開！＜４月21日(火)12:00先行予約開始＞

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、４月17日(金)12:00(正午)より、「SUMMER COLLECTION 2026」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、4月21日(火)12:00(正午)より先行予約受付を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ)






INDIVIDUAL MOMENTS



自分を大切にするように、異なる表情をもつ静かなリュクスが、


マテリアルと佇まいにわたしらしいを宿す。



しなやかなフリルや空気をはらんだボリュームのあるシルエットが、


軽やかな中に芯ある強さを漂わせる。



ドットやボーダーでマリンムードを漂わせ、


ポロシャツやプリーツ、モチーフをモダンなプレッピーへと昇華。



多様な表情をもつレース、刺繍のディテールの繊細さと


リラックス感のあるストライプと重ね、上品なエフォートレスなスタイルに。



夏の空気に背中を押され、透明感をまとった感覚が静かに導く。



4.21(tue)12:00 PRE ORDER START



■LOOK





Dress \29,920


Cardigan \9,900




Blouse \19,800


Pants \12,980


Cap \9,900




Dress \22,880


Pierced earrings \9,900




Blouse \15,950


Cap \8,800




Dress \20,900




Tops \9900


Cardigan \9,900


Pants \16,940


Belt \3,960




Tops \16,940


Cardigan \9,900


Pants \14,960




Dress \16,940


Cardigan \8,800




Dress \19,800


Hair accessories \4,950




Knit \11,800


Pants \13,970


Hat \4,950





Blouse \8,580


Pants \16,500


Shirt \10,780


Bag \11,880


Shoes \19,800




Dress \24,970




Dress \18,920





Blouse \14,960


Pants \12,980


Hat \4,950





Knit \16,940


Pants 13,970





Parker \12,980


Tops \10,890


Pants 13,970


Cap \5,500




Tops \9,900


Skirt \13,970


Bag \11,880


Shoes \19,800




Blouse \12,980


Cardigan \11,880


Pants \14,960


Pierced earrings \5,940




Dress \15,950


Cardigan \11,880/


Pierced earrings \4,400


Bag \17,930


Charm \4,950



(全て税込価格表記)


■先行予約について


・先行予約開始日：4月21日(火)12:00(正午)



■販路


・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(https://snidel.com)


・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)


・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)


※先行予約はオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリでのみ受け付けており、店頭では行っておりません。



※店頭では４月下旬より順次発売予定


・SNIDEL全国店舗(https://snidel.com/Page/shoplist.aspx)　



■SNIDEL(スナイデル)について



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）


■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/


■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/