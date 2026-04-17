ＧＷの“暑さ対策”に。「Nクール」2026年新作ペットベッド登場！“毛玉ができにくく、傷にも強い”新機能を追加

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下、ニトリ）より、2026年4月上旬からニトリ一部店舗およびニトリネットにて発売を開始した「Nクールペットベッドシリーズ」をご紹介いたします。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/withmypets/

2026年のNクールペットベッドは、用途や好みに合わせて選べる2種類を準備しています。

ノーマルタイプの「Nクール」は、抗菌防臭機能に加え、裏面滑り止め付きで、洗濯機で丸洗いできます。さらに極冷タイプの「Nクール（極冷）」は、抗菌防臭機能や裏面滑り止め、洗濯OKといった基本性能に加え、消臭機能、PCMシート入りで冷たさが長持ちする仕様になっています。



中でも注目していただきたいのは、極冷タイプに新たに採用した「毛玉ができにくく傷にも強い」仕様です。ペットベッドは人用のベッドよりも使用頻度が高く、さらに前足でベッドをかく（掘り掘りする）動作によるひっかき傷が心配、という声が多くございました。そこでニトリは極冷タイプに毛玉の発生を抑え、傷みにくさにも配慮し、長く使っていただける安心な仕様にこだわりました。

だんだんと暖かくなり、本格的な夏も間近に迫ってきました。Nクール寝具・インテリアとあわせて、ペットの快適な居場所づくりにもNクール素材を取り入れてみませんか？

ニトリはこれからも、季節の変化に合わせた「暮らしの困りごと」を解決する商品を通じて、ご家族とペットが快適に過ごせる住まいづくりを提案してまいります。

●Nクールシリーズ共通機能

・抗菌防臭機能

・裏面滑り止め付き

・洗濯機で丸洗いOK

【商品名】Ｎクール ペットベッド 四角

【価格】Mサイズ：1,490円 Lサイズ：1,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾55cm×奥行40cm×高さ12cm

Lサイズ：巾75cm×奥行50cm×高さ12cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029018s/

【商品名】Ｎクール ペットベッド 丸

【価格】Mサイズ：1,490円 Lサイズ：1,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾50cm×奥行50cm×高さ12cm

Lサイズ：巾65cm×奥行65cm×高さ12cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300028998s/

【商品名】Ｎクール ペットドーム

【価格】2,990円

【サイズ(約)】巾43cm×奥行33cm×高さ39cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029087/

【商品名】Ｎクール ペットハンモック

【価格】1,490円

【サイズ(約)】巾50cm×奥行40cm×高さ2cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029070s/

【商品名】Ｎクール ペット敷パッド

【価格】Mサイズ：699円 Lサイズ：1,290円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾65cm×奥行45cm×高さ2cm

Lサイズ：巾90cm×奥行65cm×高さ2cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029032s/

【商品名】Ｎクール ペットあごのせ枕付マット

【価格】Mサイズ：1,290円 Lサイズ：1,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾65cm×奥行45cm×高さ8cm

Lサイズ：巾90cm×奥行65cm×高さ8cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029056s/

●Nクール（極冷）シリーズ共通機能

・抗菌防臭機能

・裏面滑り止め付き

・洗濯機で丸洗いOK

・毛玉ができにくく（※1）、傷にも強い（※2）

・消臭機能付き・PCMシート入りで冷たさ長持ち

※1 ピリング試験にて4.5級を取得

※2 柄生地部分のみ。スナッグ試験にて4.5級を取得

【商品名】Ｎクール極冷 ペットベッド 四角

【価格】Mサイズ：2,990円 Lサイズ：3,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾55cm×奥行40cm×高さ12cm

Lサイズ：巾75cm×奥行50cm×高さ12cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029155s/

【商品名】Ｎクール極冷 ペットベッド 丸

【価格】Mサイズ：2,990円 Lサイズ：3,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾50cm×奥行50cm×高さ10cm

Lサイズ：巾65cm×奥行65cm×高さ10cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029131s/

【商品名】Ｎクール極冷 ペット敷パッド

【価格】Mサイズ：999円 Lサイズ：1,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾65cm×奥行45cm×高さ2cm

Lサイズ：巾90cm×奥行65cm×高さ2cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029179s/

【商品名】Ｎクール極冷 ペットあごのせ枕付マット

【価格】Mサイズ：1,990円 Lサイズ：2,990円

【サイズ(約)】

Mサイズ：巾65cm×奥行45cm×高さ8cm

Lサイズ：巾90cm×奥行65cm×高さ8cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300029193s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。