【近鉄百貨店橿原店 開店40周年記念】名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が近鉄特急「ひのとり」に乗って奈良県初上陸！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店橿原店は、2026年4月に開店40周年を迎えます。これまで支えてくださった地域の皆さまへの感謝を込めて、４月から様々な記念イベントを開催します。

その目玉企画の一つとして、同じく誕生15周年という節目を迎える名古屋の人気スイーツで、今回が奈良県初登場となる「ぴよりん」を数量限定で販売します。

普段は愛知県でしか買えない「ぴよりん」が、グループ会社である近畿日本鉄道株式会社の特急「ひのとり」に乗って、奈良までやってきます。近鉄名古屋駅から大和八木駅まで、「ひのとり」ならではの快適な乗り心地を活かし、愛らしい姿を大切に守りながらスピーディーに運搬。定番の「ぴよりん」と、新緑の季節を感じる「緑茶ぴよりん」をセットでお届けします。ぜひこの機会に特別なぴよりん体験をお楽しみください。

近鉄百貨店および近畿日本鉄道は、今後もさらなるグループ連携の強化を図り、沿線の皆さまへ新しい価値と話題を提供していきます。

■ 輸送列車

4月29日(水・祝) 近鉄名古屋駅９：18発 → 大和八木駅11：01着

4月30日(木) 近鉄名古屋駅９：00発 → 大和八木駅10：37着

いずれも、レギュラー車両の座席を今回の運搬に使用します。

■ 販売概要

商品名 ：緑茶ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん、緑茶ぴよりんのセット）

価格 ：1,300円（税込）

販売日時：2026年4月29日（水・祝）、30日（木） 各日 13:00～

販売場所：近鉄百貨店橿原店 B1階 特設会場

販売方法：各日9:30より、1階正面入口で整理券を配布します。（整理券ごとに購入可能時間帯の指定がございます）

※各日180セット限定。おひとり様1セットま で。

※配布は先着順。予定数に達し次第、配布を終了いたします。

※お客さまの安全確保などのため、混雑状況によっては整理券の配布時間を早める場合がございます。

■ 特急「ひのとり」について

2020年3月14日（土）に運行を開始。「くつろぎのアップグレード」をコンセプトに、大阪と名古屋を約２時間で結び 、上質な移動時間をお届けする、ビジネスにもご旅行にも人気の特急です。

後ろのお客さまに気兼ねなくシートをフルリクライニングできる「バックシェル」を、プレミアム車両・レギュラー車両の全席に採用。車内空間の快適性を追求しています。プレミアム車両では、本革を使用し便利な機能を備えたゆとりある3列シート、床を高くしたハイデッカー構造と大きな窓から存分に楽しめる景色など、さらに上質な移動体験を提供します。

特急「ひのとり」

プレミアム車両

レギュラー車両

■ 「ぴよりん」について

2026年7月1日（水）に誕生15年を迎える、ジェイアール東海フードサービス株式会社のオリジナルスイーツ。

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせ、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工場併設店舗で販売しています。

※表示価格には、消費税が含まれています。

※画像はイメージです。