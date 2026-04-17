ABC-MART/ABC-MART SPORTS洛北阪急スクエア店2026年4月17日（金）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、京都府京都市左京区の洛北阪急スクエア1Fにて「ABC-MART洛北阪急スクエア店」を4月17日（金）よりオープンします。

■ABC-MART洛北阪急スクエア店特徴

子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」と、より快適

なライフスタイルのため、普段着でもアクティブに楽しむために、ファッションとしてのスポーツアイ

テムを日常に落とし込むことを提案する「ABC-MART SPORTS」が、洛北阪急スクエアに4月17日

（金）よりオープンします。

オープンを記念して、「ABC-MART/ABC-MART SPORTS洛北阪急スクエア店」にて4月17日（金）

よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF

\20,000円（税込）以上お買上で\2,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可

開催期間：4/17（金）～4/27（月）

■ABC-MART洛北阪急スクエア店店舗情報

店舗名：ABC-MART 洛北阪急スクエア店

ABC-MART SPORTS 洛北阪急スクエア店

所在地：〒606-8103 京都府京都市左京区高野西開町36 1F 1040

電話番号：075-707-0713

営業時間：10：00~21：00

ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/

ABC-MART SPORTS サイトURL：https://sports.abc-mart.net/

■ABC-MART洛北阪急スクエア店注目商品

【NIKE】

商品名：W AIR FORCE 1 '07 ESS

カラー：106WHITE/LT SIL

サイズ：22.5~29cm（0.5cm刻み）

価格：\16,500（税込）

【New Balance】

商品名：U188W 3U2(2E)

カラー：SLATE GRAY(3U2)

サイズ：23cm~28cm（0.5cm刻み）

価格：\18,920（税込）

【adidas】

商品名：HANDBALL SPEZIAL

カラー：CBLA/CLEM/GUM5

サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）

価格：\15,950（税込）

【SANDAL】

商品名: GAZELLE BOLD SANDAL W

カラー：ALUM/ALUM/GOLD

サイズ：22.5cm~26.5cm（1.0cm刻み）

価格：\12,100（税込）

【LEATHER CASUAL】

商品名：TR BROMLEY LT

カラー: BROWN

サイズ：24.5cm~29cm（0.5cm刻み）

価格 ：\12,100（税込）

【LADIES】

商品名：CL SQUARE KNIT

カラー：SAX

サイズ：S～XL

価格 ：\5,390（税込）

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）