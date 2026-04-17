【LILY BROWN】白宮みずほが纏う2026夏の最新コレクション＜4月22日(水)12:00先行予約スタート＞

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は、LILY BROWNオフィシャルオンラインサイト、MASH公式アプリ「MASH STORE」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて、2026年夏の最新コレクションの先行予約受付を2026年4月22日(水)12:00(正午)より開始いたします。


先行予約に先駆け、LILY BROWNオフィシャルオンラインサイトおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）では、白宮みずほ（しろみやみずほ）さんをモデルに起用したヴィジュアルおよび商品ラインアップを4月17日(金)12:00(正午)より公開いたします。


また、4月22日(水)から4月24日(金)の3日間、先行予約商品を対象にMA ポイント一律10％還元キャンペーンを開催いたします。



バナーいれます

”Refined Escape”



陽気な風が漂う街角に、緩やかに流れる時間


曖昧な輪郭の賑わいの中で感性を研ぎ澄まし、自分らしさを解き放つ



カットワークやレース、クロシェが描く陰影


時代をめぐるアートやカルチャーにモダンなシルエットが重なり、


ユーモアを宿すモチーフや表情豊かな柄、太陽を浴びたカラーがコレクションを彩る



行く先にある高揚感や余白に今の感覚を映し、軽やかに纏う


2026 SUMMER COLLECTION


LOOK





Dress \26,950


Sunglasses \4,400


Bag \19,800


Shoes \24,970








Cardigan \9,900


Dress \18,920


Hair accessory \3,960


Necklace \5,280










Tops \13,970


Pants \14,960


Belt \7,480


Bag \13,970


Sandals \14,960








Jacket \21,450


Inner \5,060


Pants \11,880










Tops \9,900


Skirt \17,930


Belt \8,250


Shoes \24,970


Charm \6,380








Tops \9,900


Pants \15,950


Pierced earrings \6,380


Bag \17,930


Sandals \14,960











Tops \14,960


Pants \12,980


Hair accessory \4,950









Set up \18,920


Pierced earrings \4,950


Sandals \14,960













Dress \16,940


Hair accessory \10,450









Jacket \15,950


Tops \14,960


Pants \15,950


Necklace \5,720










Dress \22,880


Pierced earrings \4,950


Hair accessory \3,960


Bag \18,920


Shoes \15,950










Blouse \13,970


Pants \11,880


Pierced earrings \4,950












Tops \8,910


Pants \14,960


Cap \7,920


Bracelet \5,500


Bag \11,000


Sandals \14,960









Cardigan \12,980


Tops \13,970


Pants \39,600


Sandals \14,960











Tops \13,970


Skirt \12,980


Pierced earrings \4,950










Tops \25,960


Pants \7,920


Shoes \15,950











Tops \14,960


Pants \19,800


Cap \7,480


Necklace \6,930


Sandals \14,960






（すべて税込表記）


ノベルティフェア



先行予約開始同日の4月22日(水)より発売の「Lily Bear フライトコレクション」にあわせ、ノベルティフェアを開催いたします。


先行予約商品を含むLILY BROWNの全商品を対象に、税込22,000円以上お買い上げのお客様へ、先着順で「Lily Bearラゲッジタグ」をプレゼントいたします。
※なくなり次第終了となります。



対象店舗


・全国直営店　＜ https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header (https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header)＞


・オフィシャルオンラインストア　＜ https://lily-brw.com/ ＞
・USAGI ONLINE　＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ ＞
・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。


先行予約受付スケジュール

■ヴィジュアル・商品一覧公開日：2026年4月17日(金)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉
・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉


・MASH STORE（公式アプリ）



■先行予約開始日：2026年4月22日(水)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉


・MASH STORE（公式アプリ）
※各アイテム商品詳細ページの予定納期に基づき順次販売



■MA POINT 10％付与キャンペーン：2026年4月22日(水)0:00～4月24日(金)23:59


4月22日(水)から4月24日(金)の3日間、2026年夏の新作先行予約対象商品をご購入いただいたMA CARD会員様には、会員ランクに関わらず一律で還元率10％のポイント付与いたします。（先行予約商品のみ対象）


モデルプロフィール



白宮みずほ


2005年1月25日生まれ。北海道出身。ファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとして活動し、同世代の女性を中心に人気を集めながら、映画『恋わずらいのエリー』(24)をはじめ、映画『矢野くんの普通の日々』(24)、ドラマ「夫に間違いありません」(26)などに出演し、女優としての活動の幅も広げている。2026年5月15日公開の映画『君のクイズ』に出演。


LILY BROWN（リリー ブラウン）について



『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/
lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja
X: https://x.com/_lilybrown


TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?
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