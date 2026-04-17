【LILY BROWN】白宮みずほが纏う2026夏の最新コレクション＜4月22日(水)12:00先行予約スタート＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は、LILY BROWNオフィシャルオンラインサイト、MASH公式アプリ「MASH STORE」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて、2026年夏の最新コレクションの先行予約受付を2026年4月22日(水)12:00(正午)より開始いたします。

先行予約に先駆け、LILY BROWNオフィシャルオンラインサイトおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）では、白宮みずほ（しろみやみずほ）さんをモデルに起用したヴィジュアルおよび商品ラインアップを4月17日(金)12:00(正午)より公開いたします。

また、4月22日(水)から4月24日(金)の3日間、先行予約商品を対象にMA ポイント一律10％還元キャンペーンを開催いたします。

バナーいれます

”Refined Escape”

陽気な風が漂う街角に、緩やかに流れる時間

曖昧な輪郭の賑わいの中で感性を研ぎ澄まし、自分らしさを解き放つ

カットワークやレース、クロシェが描く陰影

時代をめぐるアートやカルチャーにモダンなシルエットが重なり、

ユーモアを宿すモチーフや表情豊かな柄、太陽を浴びたカラーがコレクションを彩る

行く先にある高揚感や余白に今の感覚を映し、軽やかに纏う

2026 SUMMER COLLECTION

LOOK

Dress \26,950

Sunglasses \4,400

Bag \19,800

Shoes \24,970

Cardigan \9,900

Dress \18,920

Hair accessory \3,960

Necklace \5,280

Tops \13,970

Pants \14,960

Belt \7,480

Bag \13,970

Sandals \14,960

Jacket \21,450

Inner \5,060

Pants \11,880

Tops \9,900

Skirt \17,930

Belt \8,250

Shoes \24,970

Charm \6,380

Tops \9,900

Pants \15,950

Pierced earrings \6,380

Bag \17,930

Sandals \14,960

Tops \14,960

Pants \12,980

Hair accessory \4,950

Set up \18,920

Pierced earrings \4,950

Sandals \14,960

Dress \16,940

Hair accessory \10,450

Jacket \15,950

Tops \14,960

Pants \15,950

Necklace \5,720

Dress \22,880

Pierced earrings \4,950

Hair accessory \3,960

Bag \18,920

Shoes \15,950

Blouse \13,970

Pants \11,880

Pierced earrings \4,950

Tops \8,910

Pants \14,960

Cap \7,920

Bracelet \5,500

Bag \11,000

Sandals \14,960

Cardigan \12,980

Tops \13,970

Pants \39,600

Sandals \14,960

Tops \13,970

Skirt \12,980

Pierced earrings \4,950

Tops \25,960

Pants \7,920

Shoes \15,950

Tops \14,960

Pants \19,800

Cap \7,480

Necklace \6,930

Sandals \14,960

（すべて税込表記）

ノベルティフェア

先行予約開始同日の4月22日(水)より発売の「Lily Bear フライトコレクション」にあわせ、ノベルティフェアを開催いたします。

先行予約商品を含むLILY BROWNの全商品を対象に、税込22,000円以上お買い上げのお客様へ、先着順で「Lily Bearラゲッジタグ」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

対象店舗

・全国直営店 ＜ https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header (https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header)＞

・オフィシャルオンラインストア ＜ https://lily-brw.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ ＞

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。

先行予約受付スケジュール

■ヴィジュアル・商品一覧公開日：2026年4月17日(金)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア 〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

■先行予約開始日：2026年4月22日(水)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

※各アイテム商品詳細ページの予定納期に基づき順次販売

■MA POINT 10％付与キャンペーン：2026年4月22日(水)0:00～4月24日(金)23:59

4月22日(水)から4月24日(金)の3日間、2026年夏の新作先行予約対象商品をご購入いただいたMA CARD会員様には、会員ランクに関わらず一律で還元率10％のポイント付与いたします。（先行予約商品のみ対象）

モデルプロフィール

白宮みずほ

2005年1月25日生まれ。北海道出身。ファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとして活動し、同世代の女性を中心に人気を集めながら、映画『恋わずらいのエリー』(24)をはじめ、映画『矢野くんの普通の日々』(24)、ドラマ「夫に間違いありません」(26)などに出演し、女優としての活動の幅も広げている。2026年5月15日公開の映画『君のクイズ』に出演。

LILY BROWN（リリー ブラウン）について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

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