札幌のジュエリー修理・リフォーム専門店RITZ GLANDE｜【ジュエリーを磨く】3月修理ランキング！「職人新品仕上げ」が1位、春の新生活に輝きを取り戻す愛用意識が加速

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2026年3月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2026年3月1日～2026年3月31日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：110件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

職人新品仕上げ：25件

接着（ロー付）：23件

指輪のサイズ直し：20件

リフォーム：6件

パールジュエリー糸交換：5件

1位｜職人新品仕上げ

今回堂々の1位に輝いたのは「職人新品仕上げ」で、25件ものご依頼をいただきました。長く愛用してきたジュエリーには、気づかないうちに細かな傷やくすみが蓄積していくもの。「なんとなく輝きが落ちた気がする」「春の装いに合わせて、また綺麗に着けたい」--そんな思いを抱えてご来店くださるお客様が、今回特に多くいらっしゃいました。

職人が一点一点の素材や造りを見極めながら丁寧に磨き上げることで、購入当時のような艶と輝きが戻り、同じジュエリーとは思えないほどの仕上がりになることも少なくありません。新しいものを買い足すのではなく、手元にある大切な一点を蘇らせるという選択は、ものを慈しむ気持ちそのもの。新生活や春の特別な場面を前に、お気に入りのジュエリーに、もう一度輝く機会をあげてみませんか。

2位｜接着（ロー付）

今回も2位にランクインした「接着（ロー付）」は、23件のご依頼をいただきました。春の装いを新たにするこの季節、久しぶりに引き出しからジュエリーを取り出して、壊れていることに気づく--そんなお客様が今回も多くいらっしゃいました。「お気に入りのネックレスのチェーンがいつの間にか切れていた」「石を留めるパーツが外れてしまって、ずっと気になっていた」--春のお出かけや新生活の準備をきっかけに、長らく修理できずにいた一点をお持ちになる方が増えるのも、この時季ならではです。

壊れてしまったからといって手放すのではなく、職人の技で元の姿に蘇らせてまた日常に連れ出す。その選択が、ジュエリーとの縁をさらに深めてくれるのではないでしょうか。思い入れのある一点を諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

3位｜指輪のサイズ直し

今回3位にランクインした「指輪のサイズ直し」は、20件のご依頼をいただきました。「長年しまっていたリングを久しぶりに着けてみたら、サイズが合わなくなっていた」「大切な人から受け継いだ指輪を、自分の手にきちんと合わせて日常使いしたい」--そんな思いを抱えてご来店くださるお客様が、今回も多くいらっしゃいました。

春の新生活や衣替えのタイミングで、手元のジュエリーを見直される方が増えるこの季節、サイズを整えるだけで指輪への愛着がぐっと深まり、毎日のコーディネートにも自然と取り入れやすくなるものです。熟練の職人が一点一点の素材や造りを見極めながら丁寧に仕上げますので、「サイズが合わないまましまってある」という指輪がございましたら、ぜひこの機会にお気軽にご相談ください。

4位｜リフォーム

今回4位にランクインした「リフォーム」は、6件のご依頼をいただきました。「若い頃によく着けていたジュエリーが、今のライフスタイルには合わなくなってきた」「形見として受け継いだけれど、そのままでは使う機会がなかなか作れない」--春の新生活や環境の変わり目を迎えるこの季節、そうした想いを抱えてご来店くださるお客様が今回もいらっしゃいました。

リフォームとは、素材や石はそのままに、デザインや形を現代の暮らしに合った新しいスタイルへと生まれ変わらせる技術です。思い出や価値はそのままに、日常で活躍できる一点へと仕立て直すことで、ジュエリーとの関係を改めて築き直すことができます。新しい章を踏み出すこの春に、眠っていたジュエリーに新たな命を吹き込んでみませんか。「どんなデザインにできるのか」など、まずはお気軽にご相談ください。

5位｜パールジュエリー糸交換

今回5位にランクインした「パールジュエリー糸交換」は、5件のご依頼をいただきました。春の式典やお祝いの席が増えるこの季節、久しぶりにパールジュエリーを取り出して状態が気になった--そんなタイミングでご来店くださるお客様が今回もいらっしゃいました。「しばらく着けていなかったら糸が弱っていた」「引っ張ったら切れてしまいそうで不安」というご相談をいただくことがよくあります。

パールは繊細な素材だからこそ、糸の状態を定期的に確認し、適切なタイミングで交換することが、長く美しく保つための大切なケアです。卒業式や入学式、春のフォーマルな場面で安心して身に着けられるよう、職人が一粒一粒丁寧に糸を通し直し、しっかりとした状態に仕上げます。「なんとなく気になっている」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。

◼︎今後の展望

3月度の調査結果では、「職人新品仕上げ」が25件で1位を獲得しました。春の装いを新たにするこの季節、「久しぶりに着けようとしたら輝きが落ちていた」「新生活の節目に、お気に入りのジュエリーをきれいな状態で身に着けたい」--そんな思いがご依頼の背景にあるように感じます。磨き直すことで蘇る輝きの中に、ジュエリーへの愛着と、これからも大切に使い続けたいという意志が見えるようで、毎回ながら職人一同、その想いを受け取りながら丁寧に仕上げております。

春は、新しい環境や生活が始まると同時に、手元にあるものを見直す絶好のタイミングでもあります。2位の接着（ロー付）や3位の指輪のサイズ直し、4位のリフォームといったご依頼からも、壊れたから仕方なく直すのではなく、「このジュエリーをこれからも自分の暮らしの中で活かしていきたい」という前向きな意識が、お客様一人ひとりの行動に表れていると感じます。新しいものを買い足すのではなく、すでに手元にある一点を最良の状態へと整えながら使い続けるという「ジュエリーへの未来投資」の意識が、この春もまた確かな形で根付いていることを実感した一か月でした。

RITZ GLANDEでは、大切なジュエリーとお客様をつなぐ存在として、これからも一つひとつのご依頼に真摯に向き合ってまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２番１ 京王プラザホテル札幌 B１F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00（火曜定休）

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

Instagram：

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■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

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https://sapporo-smith.jp/