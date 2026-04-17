【平日限定】母の日に届ける″装い″のギフト──5月限定「列席衣裳フェア」を田町店・アトリエ店の2店舗で開催

株式会社スティルアン母と娘衣装選びイメージ画像

静岡県浜松市でブライダル事業を展開する株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：大石 奉樹）は、2026年5月の平日限定で「母の日 列席衣裳フェア」をブランドゥスティルアン（田町本店）およびブランドゥスティルアン アトリエの2店舗にて開催いたします。

■ 開催の背景 ── 列席衣裳に悩む声に応えて

結婚式への列席が決まったとき、「何を着ていけばいいかわからない」「手持ちのフォーマル服が体型やトレンドに合わなくなった」という声は少なくありません。

特に、新郎新婦のお母様やご親族にとって、わが子の大切な一日にふさわしい装いを整えることは喜びである反面、相談先が見つかりにくいという悩みもあります。ご自身が結婚式を挙げた会場以外で列席される方にとっては、気軽に衣裳の相談ができる場所がなく、準備に不安を感じるケースも多く見受けられます。



本フェアは、母の日の時期に合わせて、「大切な方の晴れの日に、自信を持った装いで列席していただきたい」という思いから企画いたしました。平日限定の開催により、スタイリストとじっくり相談しながら、ゆったりとした空間で衣裳をお選びいただける環境をご用意します。

■ フェアの特徴

■ フェア概要

■ こんな方におすすめ

和装館HAKU留袖画像- 当社でのご利用が初めての方も歓迎挙式会場を問わず、結婚式への列席衣裳をお探しのすべての方にご利用いただけます。当社や提携会場でのご利用経験がない方も、お気軽にご来店ください。- 平日ならではの"ゆったり相談"土日の混雑を気にすることなく、経験豊富なスタイリストがマンツーマンで対応。留袖・ドレス・フォーマルウェアなど、幅広い衣裳の中からお客様にぴったりの一着をご提案します。- 母の日のギフトとしてもお子様からお母様へ、列席衣裳のレンタルを母の日のプレゼントとしてお贈りいただくことも可能です。「晴れの日をいちばん美しい装いで迎えてほしい」──そんな想いを、形にするお手伝いをいたします。ご利用イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/75_1_07ef6998515e6d7fb6f6b6f3cac556a7.jpg?v=202604171051 ]

・お子様やご親族の結婚式に列席予定で、衣裳をお探しの方

・母の日のギフトとして、お母様の列席衣裳を贈りたい方

・挙式会場を問わず、列席の装いについてプロに相談したい方

・平日にゆっくりと試着・相談をしたい方

■ ご予約方法

ご両家衣裳イメージ画像[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/75_2_b65e7c56ab533c409ede5e2c335ef1d1.jpg?v=202604171051 ]ブランドゥスティルアンブラン ドゥ スティル アン

〒430-0944

静岡県浜松市中央区田町326-30

営業時間 ／ 平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 ／ 火曜、水曜日

駐車場 ／ 提携駐車場有（※ご予約の際お問い合わせください）

ブランドゥスティルアン アトリエ

〒433-8123

静岡県浜松市中央区幸3-5-8

営業時間 ／ 平日 11:00～18:00

土・日・祝 10:00～18:00

定休日 ／ 火曜、水曜日

駐車場 ／ あり

■ 会社概要

ブランドゥスティルアンアトリエ店

商号: 株式会社スティルアン

代表者: 代表取締役社長 大石 奉樹

所在地: 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町326-30

設立: 平成13年12月25日

事業内容: 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、レストラン事業(オーベルジュ・グランピング)、宴会・プロデュース事業

コーポレートサイト：https://company.styleun.com/

公式サイト：https://www.styleun.com/