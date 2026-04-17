ベンロマック蒸留所 ウイスキーフェスティバル横浜に出展

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に開催される、ウイスキーフェスティバル横浜にて、スコットランド・スペイサイドのベンロマック蒸留所のブース(No.8)を出展いたします。

「スペイサイドの失われたスモーク」をテーマに、伝統的な製法にこだわるベンロマックの魅力を、テイスティング体験を通じてご紹介いたします。

■注目ポイント1：40年熟成を含む特別有料試飲

通常では、なかなか味わうことのできない長期熟成原酒を、イベント限定価格でイベント限定価格でうれしいおまけ付きにてご提供いたします。

・ベンロマック 15年 \500(税込) / 10ml ※ベンロマック カスクオークピン付き

・ベンロマック 21年 \1,500(税込) / 10ml ※ベンロマック 今治タオル付き

・ベンロマック 40年 \5,000(税込) / 10ml ※ゴードン＆マクファイル キーホルダー付き

特に40年熟成は、閉鎖前に蒸留された貴重な原酒を使用した希少な1本。

長い年月がもたらす凝縮された果実味と繊細なスパイス、シルクのような口当たりを体験していただけます。

■注目ポイント2：ハイボール無料提供（数量限定）

ブースでは、ベンロマック 10年を使用したハイボールを無料でご提供いたします。

スモーク、シェリー由来のコク、そして爽やかなソーダの調和により、食中酒としても楽しめる新たな魅力を提案いたします。

「ハイボールにしても香りが立ち、味がしっかり残る！」

そんなベンロマックならではの個性を、ぜひ会場でご体感ください。

ベンロマックとは

ベンロマック蒸留所は、1993年にインディペンデント・ボトラーとして130年以上の歴史を持つゴードン＆マクファイル社に買収されました。その後、5年の歳月をかけて丁寧に再建され、1998年に操業を再開しました。 かすかにスモーキーな、失われたスペイサイドの伝統を復活させ、たった数人のディスティラーが専門知識と五感に頼って手作りしています。 伝統・技術・情熱・歴史・人々の想い・・・これらすべてを継承し受け継ぐ場所、それがベンロマック蒸留所です。

【開催概要】

ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜

日 時 ：【各部2,000名限定】

●2026年4月25日（土）＜第1部＞10：00-13：30 ＜第2部＞14：30-18：00

●2026年4月26日（日）＜第3部＞10：00-13：30 ＜第4部＞14：30-18：00

入場料 : 5,000円（税込）

会 場 : パシフィコ横浜 展示ホールD

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

※詳細は公式サイト(https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/)をご確認ください