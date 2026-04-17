【ぴよりん】が「特急ひのとり」で奈良県・橿原市におでかけ！近鉄百貨店橿原店にて「緑茶ぴよりんおでかけセット」を販売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社仮画像

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」が、近鉄百貨店橿原店（奈良県橿原市）にて、2026年4月29日（水・祝）と4月30日（木）の2日間限定で販売されます。

本企画は、橿原店開店40周年およびぴよりん誕生15周年を記念した特別企画です。今回は初の試みとして、近鉄名古屋駅から近鉄百貨店橿原店最寄りの近鉄大和八木駅まで、近畿日本鉄道が誇る人気列車「名阪特急ひのとり」で運搬されます。名古屋と奈良を結ぶ特急列車で届けられるのは、定番ぴよりんに加え、新緑の季節を感じられる「緑茶ぴよりん」。特別なぴよりん体験をぜひお楽しみください。

新緑の季節にぴったり「緑茶ぴよりん」

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンの下に、柚子のジュレをしのばせ、緑茶のババロアで包み込みました。緑茶風味のクラムがさわやかな緑色で季節感を演出し、頭には新緑をイメージした葉っぱのチョコレートをあしらいました。緑茶の香りと柚子のアクセントが織りなす、見ても食べても新緑の季節を感じるぴよりんです。

緑茶ぴよりん緑茶ぴよりん断面

定番ぴよりんと緑茶ぴよりんのセットで販売します。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/180_1_522dfcc32cf0fc361f315c54b1deb5c0.jpg?v=202604171051 ]

＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞

近鉄百貨店 橿原店 TEL (0744)25-1111（代表）

公式サイト https://www.d-kintetsu.co.jp/kashihara/

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりん

2026年6月15日には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。