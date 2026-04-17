『Neo-Porte』 × 『Sanrio characters』ドン・キホーテコラボグッズが自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』より事後通販開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』にて、大人気VTuberプロジェクト『Neo-Porte』と株式会社サンリオのキャラクター『Sanrio characters』とのコラボデザイン商品の販売を4月17日(金)10：00～開始いたします。

本商品は「ドン・キホーテ」で展開したコラボ商品の事後通販となります。

アクリルスタンドや缶バッジなどの定番アイテムから、手軽に持ち歩けるぬいぐるみやぬいぐるみキーホルダーをラインナップ！※準備期間の都合上0～6期での実施となります。

事後受注期間：4月17日(金)10：00～5月3日(日)23：59

※受注販売となります為、発送予定は2026年8月上旬頃、準備が整い次第順次発送となります。

HICUL 公式オンラインショップ：https://hicul.jp/item?category_id=835(https://hicul.jp/item?category_id=835)

■アクリルスタンド

価 格：\1,650（税込）

種 類：全7種

サイズ：縦約16.2cm×横約11.3cm

■クリアファイル 7枚セット

価 格：\2,200（税込）

種 類：全1種

サイズ：A4

■トレーディング缶バッジ

価 格：\550（税込）

種 類：全7種

サイズ：直径約56mm

■クリアカード 7枚セット

価 格：\1,320（税込）

種 類：全1種

サイズ：縦約9.3cm×横約6.0cm

■トレーディングハート缶バッジ

価 格：\550（税込）

種 類：全21種

サイズ：縦約9.3cm×横約6.0cm

■ふわフレ ぬいぐるみ

価 格：\3,289（税込）

種 類：全21種

サイズ：全長約16cm

※キャラクターによりサイズが異なります。

■ふわフレ ぬいぐるみキーホルダー

価 格：\1,980（税込）

種 類：全21種

サイズ： 全長約10.5cm

※キャラクターによりサイズが異なります。

【Neo-Porteとは】

「Neo-Porte」はVTuberの渋谷 ハル、プロゲーミングチームのCrazy Raccoon、歌手のまふまふ、そらるがプロデュースを行い、多様な個性が集う大人気VTuberプロジェクトです。現在0期生から7期生までの合計22名が所属しており、YouTubeならびにTwitchにおける総チャンネル登録者数は550万人までに成長しています。当社は「一大コンテンツ化」を実現すべく、歌やゲームに力を注いだ活動を応援しています。個々のデビューにとどまらず、グループ全体としてのブランド力向上を目指し、メディアやイベントを通じて各期生の活動をファンの皆様にお届けしています。

Neo-Porte公式サイト：https://neo-porte.jp/

Neo-Porte公式YouTube：https://www.youtube.com/@neoporte-office

Neo-Porte official Shop：https://www.neoporte-webshop.com/

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

HICUL公式オンラインサイト：https://hicul.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)