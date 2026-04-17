睡眠と美容ケアの新習慣。母の日のギフトにも！トゥルースリーパーから店頭限定CICA成分配合カバー付きネックフィットピロー全国のイオン店頭にて販売開始

株式会社オークローンマーケティング

ショップジャパンを展開する株式会社オークローンマーケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ）は、寝具ブランド「トゥルースリーパー」シリーズより、CICA配合カバー付きネックフィットピローを全国のイオン店頭での販売を2026年4月17日（金）から順次開始いたします。※一部取り扱いのない店舗がございます。

「ネックフィットピロー」は、低反発ウレタン素材が頭から首のラインにぴったりフィット。首筋のゆるやかなカーブを維持して、心地よい睡眠をサポート人気商品です。今回は店頭限定として、CICA配合の専用カバー付きのセット商品を販売いたします。睡眠時の新習慣として美容成分CICAを配合し、柔らかな肌触りに仕上げた本商品は、日頃の感謝を伝える母の日のギフトとしてもおすすめです。

【商品特徴】

●美容成分ツボクサエキス配合 CICA配合専用カバー付き

本商品には、CICA配合の専用カバーを1枚セットしています。CICAはツボクサ由来の美容成分として知られており、本商品ではカバーに配合。やわらかな肌触りに仕上げました。睡眠時間をより心地よく過ごしたい方や常に美容を意識したい方におすすめです。

●首のラインにぴったりフィットするネックフィットピロー。

トゥルースリーパー ネックフィットピローは、低反発ウレタン素材が頭から首のラインに沿って沈み込み、心地よい睡眠をサポートします。自分に合わないまくらを使用すると、首筋のラインが維持できず、首や肩に大きな負担がかかります。頸椎のカーブは、人によって異なるため、自分に合ったまくらを選ぶことが大切です。

●カバーは取り外して洗濯可能。

カバーには肌触りのよい生地を使用。取り外して洗うことができますので、いつでも清潔にお休みいただけます。また、楽に取り外しができるコの字ファスナーを採用しました。

▼ネックフィットピロー（単品）商品ページ▼

https://www.shopjapan.co.jp/products/TRSP-00004/(https://www.shopjapan.co.jp/products/TRSP-00004/)

※CICA配合カバー単品及びCICA配合カバー付きセットは公式サイトでは販売しておりません。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1915/table/464_1_e5afa2539da02a03b30ef8e81c4a89c2.jpg?v=202604171051 ]

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