株式会社シェアダイン、パワハラ防止をテーマにした飲食店向け無料オンラインセミナーを開催

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2026年4月28日（火）15:00より、飲食事業者を対象とした無料オンラインセミナー「パワハラを防ぎ、現場を強くする！飲食現場のパワハラ防止・マネジメント基礎」を開催いたします。

スタッフのメンタル不調や突然の退職、さらにはSNSでの悪評拡散。 一度の過ちが、長年築き上げた店舗の信用を失墜させる時代です。本ウェビナーでは、飲食現場の実情に即した「ハラスメントにならない正しい指導法」を学び、誰もが安心して最高のパフォーマンスを発揮できる職場づくりを目指します。



▼セミナーへのお申し込みはこちら

https://chef-link.com/business/seminar/20260428/(https://chef-link.com/business/seminar/20260428/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

■本セミナーで学べること- ハラスメントの正体と法的リスクの再確認会社だけでなく、店長個人が損害賠償や刑事罰を問われるリスクについて- 「セクハラ・パワハラ」判断の分かれ道飲食現場で起こりがちな事例（言葉の暴力、人間関係の切り離し、個の侵害など）を徹底解説- 明日から使える「アサーティブコミュニケーション」「自分も相手も尊重する」伝え方（Iメッセージ）- 時代に合わせた「リフレーミング」術過去の成功体験をアップデートし、今の時代のスタッフに響くマネジメント思考



＜こんな方におすすめ＞

- スタッフの離職率に悩む飲食店オーナー・経営者の方- 「どこまでが指導で、どこからがハラスメントか」の境界線を知りたい店長・マネージャーの方- 最新の労働法規に基づいた、店舗のリスク管理を徹底したい人事担当者の方



＜セミナー概要＞

- 日時：2026年4月28日（火）15:00～16:00- 形式：オンライン配信（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：飲食店オーナー、シェフ・料理人、飲食店運営に携わる方- 申込方法：お申込みはこちら▶︎https://chef-link.com/business/seminar/20260428/(https://chef-link.com/business/seminar/20260428/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

＜登壇者プロフィール＞

特定社会保険労務士

下村 静穂（しもむら しずほ）氏

上場企業での実務経験に加え、労働局での指導員業務、経済産業局での専門調査など、公的機関における豊富なキャリアを持つ労働法務のスペシャリスト。

消費生活相談員として長年培った「傾聴力」と、ホテル受付、講師業などで磨き上げた「伝達力」を武器に、難解な法律やハラスメント問題を「明日から使えるマネジメント手法」へと落とし込む。現在は名古屋市消費生活審議会委員も務め、多角的な視点から組織の健全な発展に寄与。単なるコンプライアンス遵守に留まらない、生産性を高めるための職場環境改善を提唱している。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。■シェアダイン提供サービス一覧

- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：press@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260417_release)