【八幡屋礒五郎】桜・蔵の町・竜が食卓の上に！須坂の町をあしらった限定缶が新登場！

株式会社 八幡屋礒五郎

株式会社 八幡屋礒五郎（本社：長野県長野市／代表取締役：九代目 室賀栄助）は、2026年4月25日（土）より、長野県須坂市をテーマにした新商品《須坂缶》を発売いたします。

八幡屋礒五郎 イオンモール須坂店は、おかげさまで出店から半年を迎えました。

須坂へのごあいさつと日頃のご愛顧へ感謝の気持ちを込めて、特別な一缶をお届けします。

絵柄について

臥竜公園の美しい桜、歴史ある蔵の町並み、“竜の町”として語り継がれる伝承ーー。

古来より受け継がれる独自の製法で仕上げた《七味唐からし》に、須坂市の風景や記憶を映しました。

特別な一缶とともに、食卓のひとときをお楽しみください。

桜

臥竜公園一帯では約160本のソメイヨシノが咲き、池には桜が映ります。昼夜で異なる姿を見せ、夜間にはライトアップも行われます。桜の名所として「日本さくら名所100選」に選ばれています。

蔵の町並み

江戸時代の陣屋町としての面影と、明治から昭和初期にかけて製糸業で栄えた歴史が残り、蔵を改装した美術館や博物館、観光交流センターが点在しています。昔ながらの建物が並び、歴史的景観が今も保たれています。

竜の伝承

須坂市は古くから“竜の町”と呼ばれ、竜が池に舞い降りたという伝説が伝わっています。地域の象徴として親しまれ、須坂高校では半年以上かけて制作した大きな竜を文化祭で披露する伝統行事が続いています。

商品概要

■ 商品名 ：須坂缶

■ 商品規格 ：七味唐辛子／缶14g／小箱入り

■ 発売日 ：2026年4月25日（土）

■ 販売場所 ： 八幡屋礒五郎 イオンモール須坂店 【限定】

■ 販売価格 ：540円 （税込）

■ 賞味期限 ：製造日から365日

※オンラインショップでのお取り扱いはございません

※本店、MIDORI長野店、軽井沢店でのお取り扱いはございません

デザイナーインタビュー 公開中！

《須坂缶》を手掛けた、デザイナーインタビューを公開中です！商品誕生のきっかけや、デザインへのこだわり、完成・発売に向けての想いを語ります。

SUZAKA ON A CAN「缶の中に、須坂の物語を。」

■動画：https://youtu.be/TB8DFz7kIvQ

■記事：https://www.yawataya.co.jp/news/2026/04/post-429.php

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TB8DFz7kIvQ ]

「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、290年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。

根元 八幡屋礒五郎 本社

本店横町カフェMIDORI長野店軽井沢店イオンモール須坂店

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