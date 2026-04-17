AWS認定資格取得数が200を突破

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の認定資格保有数が200を超える企業として「AWS 200 APN Certification Distinction」に認定されたことをお知らせいたします。

APN Certification Distinction とは

APN（AWSパートナーネットワーク）Certification Distinctionは、AWSパートナーが有するアクティブなAWS Certificationの合計数を示すものです。

社内のAWS認定資格保有者数で一定の節目（50, 100, 200, 500, 1000など）を達成した際に、AWSから公式に授与される認定です。この認定は、その企業が高度な技術者集団であることを示し、技術力と専門性が公式に認められた証拠となります。この度ジェイテックの資格取得数の合計が200を超えたことで、AWS 200 APN Certification Distinctionに認定されました。

資格取得に向けた取り組み

ジェイテックでは、AWSエンジニアの人材育成および技術力の強化を目的として、以下の取り組みを実施しています。

・AWS基礎研修の実施

・公式オンライン学習プラットフォームを活用したトレーニング

・技術交流会の開催

・AWS認定資格取得に向けた学習支援

・外部イベントの参加

・受験料の補助

社員が自主的に学習できる体制と、スキルアップを図れる環境を整えています。

※新卒社員向けの教育制度としても導入されており、若手エンジニアの早期育成に注力しています。

AWS認定資格取得実績

■企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 200 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

■個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

今後の展望

ジェイテックには、AWS認定資格を保有する多数の技術者が在籍しております。社員のAWSに関する知識と技術力の向上を図り、今後もより一層、サービスの質を向上させてまいります。

ジェイテックのAWSに関する取り組みについて

ジェイテックは2022年よりAWS事業を本格化させて以来、組織全体で技術力の研鑽と専門性の向上に注力してきました。その成果は、企業としてのパートナーランク昇格や受賞、そしてエンジニア個人の認定取得として結実しています。

- パートナーシップと受賞歴

2023年の「AWS セレクトティアサービスパートナー」認定からわずか1年足らずで「AWS アドバンストティアサービスパートナー」へと昇格。さらに、その成長スピードと貢献度が評価され、「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞しました。

- トップエンジニアの輩出

社員の技術力向上を積極的に支援しており、AWSが選出する「2025 Japan AWS Top Engineers」や「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」、「2025 Japan AWS Jr. Champions」といった栄誉ある賞にエンジニアが選出されています。

- サービスの信頼性証明（FTR）

「クラウドアプリケーション開発」および「マイグレーション＆モダナイゼーションサービス」においてFTRを合格しました。これにより、特定の領域だけでなく、移行から開発・運用に至るまで、ジェイテックの総合的な技術力と信頼性が改めて証明されました。

今後もAWSの開発、運用、および教育体制の強化に注力し、クラウドビジネスのさらなる拡大とお客様のDX推進に貢献してまいります。

ジェイテックのAWSに関する取り組みについて詳細は以下からご確認ください。

https://partners.amazonaws.com/jp/partners/0010h00001aQuFpAAK/

ジェイテックのAWS活用支援実績

■大日本ダイヤコンサルタント株式会社｜既存システムSaaS化＆クラウド移行

https://www.j-tech.jp/cases/dd-con-1/

■株式会社ベネフィット・ワン｜基幹システム刷新に伴うAWS環境構築及び運用サポート

https://www.j-tech.jp/cases/benefit-one-1/

■ノータスソーラージャパン株式会社｜追尾型太陽光パネル架台開発

https://www.j-tech.jp/cases/notussolarjapan-1/

■大日本ダイヤコンサルタント株式会社｜移流分散解析システムのSaaS化プロジェクトで実現する未来

https://www.j-tech.jp/cases/dd-con-5/

■大日本ダイヤコンサルタント株式会社｜現場調査業務アプリの機能拡張

https://www.j-tech.jp/cases/dd-con-6/

ジェイテックのAWS関連のお知らせ

■アマゾンウェブサービス(AWS) の「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000134923.html

■AWS アドバンストティアサービスパートナー、AWS 50 APN Certification Distinctionに認定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000134923.html

■「AWS Japan Certification Award 2024」における「Rising Star of the Year」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000134923.html

■AWSが主催するパートナー表彰プログラムにおいて「2025 Japan AWS Top Engineer」、「2025 Japan All AWS Certifications Engineer」、「2025 Japan AWS Jr. Champion」に選出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000134923.html

■AWSの技術審査（FTR）に合格！ジェイテックの「マイグレーション&モダナイゼーションサービス」がAWSから信頼性を認められる

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000134923.html

■株式会社ジェイテック、生成AIコンテストに参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000134923.html

■AWS主催ハッカソンイベント「AWS DEVCRAFT」にてアイディア・イノベーション賞を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000134923.html

■AWSの技術審査（FTR）に2度目の合格！ジェイテックの「クラウドアプリケーション開発サービス」がAWSから信頼性を認められる

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000134923.html

AWSに関するサービスのお問い合わせ先

https://www.j-tech.jp/contact/

ご用件部分は「クラウドに関するお問い合わせ」をお選びください。

クラウドアプリケーション開発サービス

ジェイテックが提供する「クラウドアプリケーション開発サービス」は、AWS認定パートナーとしての豊富な実績を活かし、設計・開発から導入、運用までをトータルで支援するサービスです。クラウドネイティブな構成への再設計（リファクタリング）やサーバーレス化、CI/CDの導入などを通じて、開発サイクルの加速とビジネスの競争力向上を強力にサポートします。

サービスの詳細は以下からご確認ください。

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/cloud-app-development/

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

常に進化し続けるテクノロジーの世界で、お客様のビジネス課題を解決するソリューション事業を展開しています。私たちは、最先端の技術と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なシステム開発、コンサルティング、運用サポートを提供しています。経験やスキルを活かし、私たちと共に未来を創造しませんか？

採用情報はこちら

https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan（日本）とTechnology（技術）からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、技術力で貢献していくことが私たちの存在意義です。

私たちの活動の土台には、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。創業以来、お客様との信頼関係を第一に考え、技術力の向上に努めてまいりました。この想いは、企業スローガンである「ヒトを想う、テクノロジー。」に込められています。

私たちはこれからも、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様に安心感と優れたソリューションを提供し続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/