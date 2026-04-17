「機動戦艦ナデシコ-The prince of darkness-」のホシノ・ルリがフリューの『F:NEX』にてフィギュア化！『ホシノ・ルリ Wルリルリ ver. 1/7スケールフィギュア』

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、高品質ホビーブランド『F:NEX（フェネクス）』にて劇場版「機動戦艦ナデシコ-The prince of darkness-」より『ホシノ・ルリ Wルリルリ ver. 1/7スケールフィギュア』の発売を決定いたしました。本日4月17日（金）から、フリューが運営するホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）にて予約を開始いたします。

「ホシノ・ルリ」とは、1990年代に大ヒットしたSFロボットアニメ映画「機動戦艦ナデシコ-The prince of darkness-」に登場する主人公です。作中では“電子の妖精”と称され、その魅力は現在でも多くのファンから愛され、語り継がれています。

今回『F:NEX』では、本キャラクターのフィギュア化にあたり、アニメキャラクターデザインを手がけた後藤圭二氏にご協力いただき、元イラストに新たなポーズ表現を加筆。11歳と16歳のホシノ・ルリが微笑ましく手を取り合い交差する幻想的な姿を、令和の造形技術をもちいてハイクオリティに立体化しました。ツインテールのなびく動きはもちろん、躍動感のあるポーズは空気の流れを感じさせる自然な仕上がりに。さらに、彩色では髪留めや靴に色分けをしつつもメタリック塗装を行うことで、素材の質感を丁寧に表現しています。また、世界観に合わせて用意したオリジナルの台座は、フィギュア全体の完成度を引き立てます。本商品は、当時のデザインを大切にしながらも、令和の技術で再現されたホシノ・ルリの魅力がお手元でお楽しみいただけます。

＜商品画像＞

＜商品概要＞

［作品名］ 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-

［商品名］ ホシノ・ルリ Wルリルリ ver. 1/7スケールフィギュア

※全高：約21.5cm （オリジナル台座含む）

［予約場所］ ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）他

［予約期間］ 2026年4月17日（金）～2026年6月16日（火）

［発売日］ 2026年11月（予定）

［価格］ 34,980円（税込）

［販売元］ フリュー株式会社

［著作権表記］（C）Production I.G／1998 NADESICO製作委員会

※本商品は、受注生産です。

＜ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』 概要＞

―フリューの贈るすべてのホビーがここに集まる―

『FURYU HOBBY MALL』は、フリューが手掛けるホビーグッズを販売する公式サイトです。これまでフリューが培ったフィギュア、プライズ景品などの“ものづくり”におけるノウハウを活用し、企画・造形・品質にこだわった良質なホビーグッズを、様々なラインナップでみなさまにお届けします。

［サイトURL］https://furyu-hm.com/

［公式X］ https://x.com/furyu_hm

◆注意事項

※『F:NEX(フェネクス)』『FURYU HOBBY MALL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※掲載されている画像は監修中のものです。※予約時期や商品発送時期は、変更となる可能性がございますのでご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2226-0004424d3aa415ee854617cf37222ca7.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。