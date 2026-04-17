DXHR、生成AIのリスクと法規制を完全網羅した企業向け「GenAIセキュリティ実践講座」を提供開始

DXHR株式会社

DXHR株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田一成）は、企業の安全なAI活用を支援するため、最新の脅威トレンドや法規制を網羅したEラーニングプログラム「GenAIセキュリティ・ガバナンス実践講座」の提供を開始いたします。本プログラムは、プロンプト攻撃の防御から著作権リスク、グローバルなAI規制対応までを約14時間で学ぶ実践的な研修です。従業員のAIリテラシーを向上させ、組織全体の強固なAIガバナンス構築と事業継続を強力にサポートします。

■ 背景・目的

昨今、ChatGPTなどの生成AIがビジネスに急速に普及し、業務効率化に大きく貢献する一方で、AI特有のセキュリティリスクが深刻な社会問題となっています。従来のサイバー攻撃とは異なり、自然言語を用いた「プロンプト・インジェクション」や、従業員が無許可のツールを利用する「Shadow AI」など、日常業務の中に新たな脅威が潜んでいます。また、データ汚染によるハルシネーション（もっともらしい嘘）やディープフェイク詐欺による多額の金銭被害、著作権侵害といったリスクも増加しています。 さらに、2025年の日本のAI基本法全面施行や、EUにおける「AI Act」の適用など、国内外でAIに関する法規制が厳格化されており、企業は「知らなかった」では済まされない時代に突入しました。DXHRはこうした背景を受け、企業がAIを正しく恐れ、安全に使いこなすための体制づくりが急務であると判断しました。知識の習得にとどまらず、実践的な防御策やコンプライアンス評価を現場レベルで落とし込み、組織全体で強固なガバナンスを構築していただくことを目的として、本講座を開発・提供いたします。

■ サービス概要と3つの特徴

本サービスは、生成AIに潜むリスクの全体像の把握から、具体的な多層防御の設計、法規制への対応までを完全網羅した、企業向けの実践型Eラーニング研修プログラム（全12セクション・約14時間）です。単なる座学にとどまらず、実際の攻撃デモ映像の視聴や、自社用チェックリストを作成するワークを通じて、現場ですぐに使えるAIガバナンス体制の構築を支援します。

1.デモで体感する「AI特有の脅威」と防御プロンプトの設計

プロンプト・インジェクション（言葉による攻撃）や、無許可ツールによるShadow AI経由の情報漏洩など、最新の脅威トレンドを学習します。実際の攻撃デモンストレーション映像を通じてAIが騙される仕組みを体感した上で、自社のAIチャットボットを脅威から守り抜くための強固な「防御プロンプト」を、受講者自身で設計する実践ワークを組み込んでいます。

2.国内外のAI法規制・著作権リスクに直結するコンプライアンス対応

日本のAI基本法や著作権法だけでなく、EUのAI ActやGDPRといった厳格な世界標準の規制にも対応しています。AI生成物における著作権侵害の4パターンや、ベンダーが提供するIP補償の落とし穴を正しく理解します。ワークを通じて、自社のAIシステムがどの法的リスクに該当するかを判定する「コンプライアンス評価レポート」や「AI利用ガイドライン」の骨子を作成できます。

3. AI依存リスクの回避と人間主導のガバナンス・BCPの構築

AIへの過度な依存がもたらす従業員のスキル低下（スキル・アトロフィ）を防ぎ、AIサービスが停止した際でも業務を継続するためのBCP（事業継続計画）を策定します。また、AIの出力に対して人間が最終的な責任を持つための承認フローを設計し、炎上や偏見を防ぐブランドセーフティの基準を設けることで、技術に依存せず人間が主導権を握り続ける組織を作ります。

■ このような課題を持つ企業様に最適です

生成AIの業務利用を推進している、またはこれから本格的な導入を検討しているすべての企業の経営層、IT・セキュリティ部門、法務・コンプライアンス部門に最適です。特に、機密情報を取り扱う企業や、グローバルに事業を展開し海外の法規制対応が急務となっている企業にとって必須の実践スキルを提供します。また、現場でAIを利用しつつも「どこまで業務を任せていいか不安」と感じている各部門のマネージャー層や、従業員のAIリテラシー向上・リスキリングを目指す教育担当者様のリスクマネジメント強化にも役立ちます。

【会社概要】

名称 : DXHR株式会社

所在地: 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

代表者: 代表取締役 前田一成

事業内容：AIリスキリング事業、AIコンサルティング事業、AIインテグレーション事業

URL : https://dxhr.inc

お問い合わせ先：info@dxhr.inc