未来369、国産ピュアオーツミルクのプロ向け試飲会を東京ビーガングルメ祭り会場で開催

株式会社 未来369ファーマーズ

植物ミルク専業メーカーである株式会社 未来369ファーマーズ（東京都港区、以下未来369）は、国産オーツ麦を使用した「ピュアオーツミルク」のプロ向け試飲会を、2026年4月19日開催の東京ビーガングルメ祭りにて実施します。

本試飲会では、パティシエ、シェフなど食の領域で「素材にこだわるプロ」に向けて、ピュアオーツミルクを体験いただくとともに、本製品を使った新メニュー開発を共に行うトライアルプロユーザーの先行募集を行います。

素材にこだわるプロのためのオーツミルク

日本初、国産オーツ麦のみを使用した無調整オーツミルク

ピュアオーツミルクは、国産オーツ麦のみを原料とし、油・塩・砂糖・添加物を一切使用せずに仕上げた、無添加・無調整のオーツミルクです。そのまま飲むためではなく、料理やスイーツ、ジェラートなど、プロが“素材として扱う”ことを前提に開発されています。オーツ本来の風味と自然な甘みを活かし、これまでの代替ミルクとは異なる、新しい表現を可能にする素材です。

東京ビーガングルメ祭りでプロ向け試飲会を実施

当日は未来369のブース内に「プロ向け試飲会場」を設置し、実際に試飲いただきながら、使用イメージや活用方法について直接対話する機会を提供します。事前配布の試飲チケットを持つ招待者に加え、食のプロとメディアを対象に当日受付も行い、試飲の機会を提供します。

メニュー開発を共に行うトライアルプログラム参加者を募集

会場では、ピュアオーツミルクを使ったメニュー開発を共に行うトライアルユーザーの募集を行います。本トライアルは単なる商品提供ではなく、未来369が共に現場に入り、試作やレシピ開発を伴走しながら、新しい価値を共に生み出していく取り組みです。第1期は10名のプロを募集。素材を理解し、使いこなしたい意志のあるプロフェッショナルとの出会いを重視しています。

未来369ファーマーズが考える“ミルクの完成形”

ピュアオーツミルクは、完成された商品ではなく、使い手によって価値が広がる素材だと考えています。だからこそ、私たちは「使いこなせるプロ」と出会い、ともに新しい食の可能性をつくっていきたいと考えています。本取り組みを通じて、国産オーツの新しい使い方と、日本における新たな食文化の創出を目指します。

国産オーツ麦、国産オーツミルクを当たり前に。

現在、国産オーツ麦は生産農家が少なく大変希少です。また国内オーツミルク市場には業務用や用途別のオーツミルクがありません。イベント出展などを通じていただいた様々な方のご意見や、フィンランド、米国、台湾など海外での現地視察・調査を通じて得た知見をもとにすでに選択肢がある飲用向け/コーヒー向け製品よりも先にプロ向けに提供する方針を固めました。

未来369ファーマーズは、本取り組みを通じて国内でのオーツ麦栽培を広め、生産者、使用者、消費者をつなぐ持続的な仕組みの拡大を目指してまいります。

プロダクト概要

名称：「PURE OAT MILK for Professionals」

（プロ用ピュアオーツミルク）

製品の特徴：

１.希少な国産オーツ麦を使用（栽培期間中農薬不使用）

２.油、塩、砂糖不使用

３.添加物不使用

提供方法：第1期トライアルプログラム参加者への提供

企業情報

株式会社 未来369ファーマーズ

「未来のミルクを農家と一緒につくる」を社名に冠し、2024年9月に植物ミルク専業メーカーとして発足。国内生産の穀物からつくる植物性ミルクで日本の農業と食文化をアップデートする。まずは希少な国内原料からプレミアムなオーツミルクを開発、目指すのは10年後「おいしくて、安全で、手頃な、国産植物性ミルクの普及」。

社 名：株式会社未来369ファーマーズ

※読み方は「ミライミルクファーマーズ」

設 立：2024年9月

住 所：東京都港区北青山1丁目3-1 アールキューブ青山3階

代表者：篠原健志

目 的：国内でのオーツ麦栽培推進

植物性ミルクの企画、販売

加工食品の企画、販売

マーケティングコンサルティング

URL : http://www.mirai369.com(http://www.mirai369.com)

代表者について

篠原 健志

2020年まで24年間に渡りマーケティング領域でプロデューサーとして活躍。電通では2006年から15年間、大手通信会社のブランド開発、広報、事業開発支援（主に共通ポイント事業、キャッシュレス決済）など生活に密着したサービスを担当し、PM、GMを経験。2021年1月独立、米国に渡りカフェ飲食を研究。2022年にカフェ開業、一般社団法人 日本プラントベースミルク協会を発足。植物ミルクの普及啓蒙活動に携わる傍ら自らも畑とカフェ、研究のフィールドに立ちすべての工程を経験。2024年9月、国産植物ミルクを事業化。